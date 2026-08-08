Puškařka Katz je mistryní Evropy do 23 let v třípolohové střelbě

Česká puškařka Klaudie Katz se na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. Dvacetiletá reprezentantka navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Šindlerové ve sportovní pistoli. Kvalifikaci puškařek vyhrála olympionička Veronika Blažíčková, ve finále obsadila páté místo.
Kvalifikaci puškařek vyhrála v sobotu olympionička Veronika Blažíčková, ve finále ale obsadila páté místo.
Katz prošla do finále ze třetího místa, ve vyřazovacích bojích o medaile nakonec zvítězila s náskokem 1,1 bodu před Chorvatkou Anamarijí Turkovou a zaznamenala životní úspěch.
V královské puškařské disciplíně byla vloni druhá na juniorském mistrovství Evropy. Kontinentální šampionát do 23 let se koná premiérově.