Sportovní střelba

Puškařka Katz je mistryní Evropy do 23 let v třípolohové střelbě


8. 8. 2026|Zdroj: ČTK

Česká puškařka Klaudie Katz se na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. Dvacetiletá reprezentantka navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Šindlerové ve sportovní pistoli. Kvalifikaci puškařek vyhrála olympionička Veronika Blažíčková, ve finále obsadila páté místo.

 Kvalifikaci puškařek vyhrála v sobotu olympionička Veronika Blažíčková, ve finále ale obsadila páté místo.

Katz prošla do finále ze třetího místa, ve vyřazovacích bojích o medaile nakonec zvítězila s náskokem 1,1 bodu před Chorvatkou Anamarijí Turkovou a zaznamenala životní úspěch.

V královské puškařské disciplíně byla vloni druhá na juniorském mistrovství Evropy. Kontinentální šampionát do 23 let se koná premiérově.

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