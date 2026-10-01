Šindelářová prošla na ME do finále a skončila šestá, s družstvem bere bronz

Skeetařka Anna Šindelářová byla na evropském šampionátu v Aténách šestá. Společně s reprezentačními kolegyněmi Barborou Šumovou a Martinou Kučerovou získala bronz v týmové soutěži.
Šindelářová postoupila do osmičlenného finále ze čtvrtého místa, v kvalifikaci minula pět ze 125 terčů. Ve finále v řeckém dešti a chladu „přežila“ osmadvacetiletá plzeňská střelkyně navzdory třem chybám vyřazení prvních dvou střelkyň po 12 ranách, následujícím sítem už však o dalších 12 ran později neprošla.
Někdejší juniorská vicemistryně Evropy si i tak připsala nejlepší individuální výsledek na seniorských šampionátech. O finále usilovala také Šumová, ale neuspěla ve čtyřčlenném rozstřelu o dvě místa a skončila desátá. Kučerová obsadila 39. pozici.
V hodnocení družstev navázaly Šindelářová se Šumovou na loňské stříbro z Chateauroux. Vyhrály Italky, individuální šampionkou je Amber Jo Rutterová ze stříbrného britského týmu.
V soutěži mužů se žádný český reprezentant do finále nedostal, nejblíže byl na čtrnáctém místě Jakub Tomeček. Družstvo bylo klasifikováno deváté.
Výsledky skeetu na ME ve sportovní střelbě v brokových disciplínách
Výsledky skeetu na ME ve sportovní střelbě v brokových disciplínách
Muži: 1. Kallioinen 31/v rozstřelu 4, 2. Milčev (Ukr.) 31/3, 3. Jansson (Švéd.), ...v kvalifikaci 14. Tomeček, 16. Slavíček, 41. Nýdrle, 53. Korčák (všichni ČR).
Družstva: 1. Itálie 365, ...9. Česko (Tomeček, Nýdrle, Korčák) 355.
Ženy: 1. Rutterová (Brit.) 34, 2. Bacosiová (It.) 33, 3. Larssonová (Švéd.), ...6. Šindelářová, v kvalifikaci 10. Šumová, 39. Kučerová (všechny ČR).
Družstva: 1. Itálie 352, 2. Británie 351, 3. Česko 343.