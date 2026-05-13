Dubovský je poprvé mistrem Evropy ve velkorážní pistoli, v týmu vybojoval stříbro

Jindřich Dubový den po triumfu s Helenou Klailovou oslavil premiérové zlato v individuální disciplíně. Český reprezentant se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Stříbro poté získal i s týmem, který tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Těhan.
Dubový vedl už po první třicítce ran střílených na statický terč, když zaznamenal 295 bodů. V druhé části s rychlopalbou na otočné terče předvedl třiatřicetiletý pistolář jen o bod horší výkon a v součtu v konkurenci 38 střelců suverénně zvítězil se čtyřbodovým náskokem před Rakušanem Richardem Zechmeisterem. Třetí skončil s mankem pěti bodů Fin Sampo Voutilainen.
Na šampionátu získal Dubový druhou zlatou medaili po triumfu v týmovém duetu ve sportovní pistoli společně s Helenou Klailovou. Středeční vítězství pro něj znamená první individuální úspěch na velké akci. Dosud měl ve sbírce jen dva bronzy v olympijské vzduchové pistoli z ME juniorů.
V soutěži družstev čeští pistoláři podlehli o pět bodů Ukrajincům vedeným úřadujícím mistrem světa v této disciplíně Pavlem Korostylovem. Stříbro získali při shodném zisku s Francouzi díky většímu počtu přesných desítek (63:42). Přesných středů zaznamenali ze všech účastníků soutěže nejvíce Korosytlov s Rampulou (26), při větším počtu nepřesných ran ale český střelec obsadil 13. místo, Ukrajinec skončil šestý.