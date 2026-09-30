Respekt, pohyb, hodnoty. V Česku se bude opět konat Paralympijský den

V úterý 6. října se uskuteční druhý ročník Paralympijského dne, který připomíná bohatou historii tuzemského parasportu. Klade si také za cíl zdůrazňovat jeho základní hodnoty a vyjadřuje respekt každému sportovci s handicapem.
Datum oslav není vybrané náhodou. Právě na tento den připadá výročí narození fyzioterapeuta Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu, který se věnoval budování systému zdravotní tělesné výchovy.
V roce 1948 založil Kladrubské hry a o jednadvacet let později byl u založení Československého svazu tělesně postižených sportovců. Zasloužil se rovněž o to, aby se v 70. letech mohli první českoslovenští sportovci zúčastnit paralympijských her.
„Měli jsme to v hlavě dlouho. Loni byla ta připomínka velmi symbolická, měli jsme pár mediálních výstupů. Myšlenka je jednoduchá, připomínat základy para sportu a respekt ke sportovcům s handicapem,“ vysvětluje v rozhovoru pro ČT sport generální sekretář Českého paralympijského výboru a parakanoista Miroslav Šperk.
Český paralympijský výbor zároveň pokračuje ve snaze, aby byl Paralympijský den zařazený mezi významné dny České republiky. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrají i na půdě Senátu České republiky, kde v úterý začne výstava fotografií mapující slavné okamžiky českého parasportu.
„Ta cesta je složitější, ale věříme, že se nám to podaří. Chtěli bychom do společnosti říkat, že sportovat může každý, i po krizi či těžkém úraze může být sport cestou. Chceme připomínat pohyb a fakt, že parasport má místo ve společnosti,“ popisuje Šperk.
„Sportovat se dá v jakémkoli stavu,“ říká předseda Rady sportovců Českého paralympijského výboru a para stolní tenista Jiří Suchánek. „Sport je pro každého a my chceme jít tím směrem a ukázat, že je to skvělá náplň v životě. Je to článek, který potřebuje společnost i zdravotnictví. Základ je hýbat se,“ doplňuje.
Cílem je oslovit celou republiku. „Příští rok jsou v plánu i akce, chceme nějaké sportovní události v regionech. Nikdy není dost mediálních zpráv o parasportu. Chceme být vidět,“ vytyčil Šperk.
„Také upozorňujeme na inkluzi parasportovců a právu na pohyb pro každého, protože sport je jenom jeden,“ říká předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.
Suchánka vedle toho těší vznik Rady sportovců „Je to celosvětový trend a myslím, že sportovci by měli mít právě takové zastoupení, které pomáhá v komunikaci s výkonným výborem.“
„Nejde pořád zatěžovat výkonný výbor. Sportovec se nám ozve, my to projednáme, případně se vidíme osobně,“ dodává Suchánek.
„Je to velká novinka i v tom, že předseda rady je účasten jednání výkonného výboru. Na první dobrou ví, co se uvnitř výboru děje, což nikdy nebylo. To je výhoda té funkce. Může to sportovcům předávat, mohou se na něj obracet,“ vysvětluje Šperk.
Parasport podle něj momentálně zažívá zlatou éru. „Vozíme skvělé výsledky, vždycky se to dělá líp, pokud máte sportovce, kteří vozí medaile, jako David Kratochvíl, Patrik Jahoda a další,“ ví Šperk, který má dohromady se Suchánkem čtyři olympijské medaile.