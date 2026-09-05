Parasport

Paracyklista Jahoda je mistrem světa v časovce. Vejvodová získala stříbro


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Český paracyklista Patrik Jahoda se stal v americkém Huntsville mistrem světa v časovce na handbiku. Třiatřicetiletý reprezentant vylepšil v kategorii H1 bronz z loňského šampionátu, získal premiérový titul. Pavlína Vejvodová vybojovala stříbro mezi tricyklistkami ve třídě T1.

Jahoda ve velkém vedru vyhrál 14,6 km dlouhý závod s náskokem 14,64 sekundy před domácím Barrym Wilcoxem.

„O tomto okamžiku jsem snil šestnáct let od chvíle, kdy jsem na handbiku začal jezdit. Je to nejlepší den mého života,“ radoval se světový šampion.

Protože přiletěl do zámoří s dvoutýdenním předstihem, stihl se adaptovat na tamní horko. „Závod byl i tak extrémně těžký a nepříjemný, ale soupeřům evidentně došly síly dříve než mně. Trať mi sedla snad nejvíc ze všech závodů v kariéře, byla velmi rychlá,“ konstatoval.

Vejvodová před rokem zkompletovala časovkářskou medailovou sbírku a v pátek přidala v jízdě proti chronometru druhé stříbro. Ve čtyřčlenném startovním poli nestačila jen na Marjonu Pardabojevovou z Uzbekistánu, za níž zaostala o 17,5 sekundy.

„Na můj letošní rok je to nad očekávání dobrý výkon. Kupodivu mi během závodu nebylo takové horko, jaké jsem čekala. Hodně mě na trati odtáhla čínská soupeřka. Několikrát jsme se navzájem předjely, fungovala jako takový psychický magnet,“ líčila Vejvodová, jež bude v USA ještě obhajovat bronz z individuálního závodu. I v něm má už na kontě kompletní medailovou sadu.

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