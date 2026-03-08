Druhý den parabiatlonových závodů a druhé stříbro. Postarala se o něj Simona Bubeníčková. Po sobotní druhé příčce Cariny Edlingerové ve sprintu se zaskvěla zase Bubeníčková ve vytrvalostním závodě a česká výprava má na paralympijských hrách v Itálii druhou medaili. Sobotní medailistka doběhla na sedmém místě.
Zrakově postižená Bubeníčková byla ve sprintu čtvrtá. V nedělním závodu na 12,5 km nestačila v doprovodu traséra Davida Šrůtka jen na Wang Jüe, zaostala za ní o minutu a 39 sekund. Čeští handicapovaní sportovci čekali na medaili na zimních olympijských hrách od Vancouveru 2010.
„Byla jsem mnohem víc v klidu, od začátku jsem to tam bušila. Ve čtvrtém kole jsem sice myslela, že to už nevydržím, ale řekla jsem si, že tam nechám všechno. To se povedlo, ostatně to bylo v cíli vidět,“ uvedla pro Český paralympijský výbor sedmnáctiletá Bubeníčková, jež poté skončila vyčerpaná v péči lékařů.
Málem nestihla medailový ceremoniál. „Na ceremoniál jsem chtěla jít strašně moc, může se stát, že už žádný další nezažiju. Byl to úžasný zážitek. V cíli jsem brečela, bylo to strašně emotivní. Děkuju všem, kdo mi k medaili pomohli: Celému týmu, trasérovi Davidovi, rodičům i těm, co se o mě postarali po dojetí.“
Bubeníčková udělala při střelbě jen jednu chybu stejně jako její přemožitelka, která ji suverénně nejrychlejším běžeckým časem porazila o 1:46,0 minuty. Číňanka přidala po sobotním triumfu druhé zlato. Rakouskou rodačku Edlingerovou o naději na lepší výsledek připravilo šest trestných minut. „Vůbec nevím, co se se střelbou dělo, ale šest chyb je opravdu hodně,“ řekla Edlingerová.
Bubeníčková jela pro babičku
Bubeníčková potvrdila ziskem stříbra pozici velké medailové naděje české výpravy. Biatlon si přitom přibrala až v této sezoně k běhu na lyžích, v němž se loni stala mistryní světa. V obou sportech sbírá medaile ve Světovém poháru.
„Jela jsem pro babičku. Ona měla včera narozeniny, já na ně tak trochu zapomněla, tak jsem se jí touhle medailí snad dobře omluvila. Jsem ráda, že byla s rodiči a sestrou na tribuně a že jsem jim všem udělala radost. A taky jsem jela pro dort, který mi za medaili slíbila sestra, a slovinský odznáček, ten mi zase slíbil náš servisman Radek,“ uvedla s úsměvem.
Ve vytrvalostním závodu stojících biatlonistů skončil padesátiletý Miroslav Motejzík poslední devatenáctý.