O tři sportovce se rozšířila česká nominace pro zimní paralympiádu. Divokou kartu od Mezinárodního paralympijského výboru dostala i medailová naděje v parabiatlonu Carina Edlingerová. Kromě ní pojedou také alpský lyžař Patrik Hetmer a reprezentant v běžeckém lyžování a biatlonu Miroslav Motejzík.
Na paralympiádu pojede i medailová naděje Edlingerová
Sedmadvacetiletá rakouská rodačka Edlingerová reprezentuje Česko od letošní sezony. V Pekingu 2022 vyhrála ještě za rodnou zemi na paralympiádě sprint v běhu na lyžích. Tentokrát bude nové barvy reprezentovat pouze v parabiatlonu, protože u lyžařské federace neuspěla se žádostí o výjimku.
I v biatlonu je tato závodnice se zrakovým handicapem úspěšná, má na kontě dvě bronzové medaile z mistrovství světa a dvě výhry v závodech Světového poháru.
„Jsem nadšená, že budu reprezentovat Česko, je to pro mě velká čest. Moc se těším na celý tým i na to, jak spolu ukážeme, co všechno mohou lidé s handicapem dokázat,“ uvedla Edlingerová, která bude reprezentovat po boku další české naděje Simony Bubeníčkové. „Samozřejmě doufám, že to pro mě budou úspěšné hry. Je toho hodně nového: nová země, noví lidé a nový sport. Ale aspoň můj vodicí pes Reily zůstává stejný,“ zmínila se o svém čtyřnohém parťákovi, který ji bude ve Val di Fiemme doprovázet.
Česká výprava pro paralympijské hry, které se ve třech italských střediscích uskuteční od 5. do 15. března, bude zahrnovat 24 sportovců a čtyři traséry. Z toho je šestnáct členů parahokejového týmu. Čeští paralympici by rádi ukončili čekání na medaili ze zimních her, kterou naposledy získala ve Vancouveru 2010 alpská lyžařka Anna Pešková (za svobodna Kulíšková).
Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026
Parahokej (Milán): Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský.
Alpské paralyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová.
Běžecké paralyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek.
Parabiatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava.