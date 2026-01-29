Paralympionici nakonec dostanou odměny za všechny získané medaile ve stejné výši, v jaké je vláda schválila pro olympioniky. Ministr pro sport Boris Šťastný to oznámil v reakci na kritiku, že vláda chce paralympionikům vyplácet za další medaile jen poloviční odměny. Krácení navrhlo bývalé vedení Národní sportovní agentury v materiálu, který vláda v pondělí vzala na vědomí.
Paralympionici na odměnách za medaile nakonec kráceni nebudou
„V případě, že paralympionici získají větší počet medailí, podmínky za druhou, třetí, čtvrtou a případnou další medaili budou naprosto srovnány,“ slíbil ministr. Peníze na dorovnání odměn chce najít ve spolupráci s novým vedením agentury mimo jiné úsporami v jejím rozpočtu. Jako příklad uvedl zrušení luxusního služebního bytu od diplomatického servisu pro předsedu agentury. V agenturním rozpočtu, který připravila bývalá vláda Petra Fialy, nebyla podle ministra na odměny pro sportovce ani koruna.
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun. V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení.
Paralympijská výprava finišuje v těchto dnech s přípravou k odjezdu na Hry a začala si už přebírat výbavu pro reprezentaci. Mezi prvními převzali výstroj alpští sjezdaři Petr Drahoš a nevidomý Tadeáš Kříž, jenž navzdory zrakovému handicapu celou kolekci ocenil.
Výbava paralympijského reprezentanta čítá pro hry 26 pomůcek osobních věcí a dvaačtyřicet kusů oblečení. Některé vyžadovaly speciální úpravy a střihy, například vozíčkáři mají upravené hlavně kabáty, které jsou kratší.