Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude startovat šest sportovců z Ruska, kteří obdrželi divoké karty. Mohou soutěžit pod státní vlajkou vzhledem k tomu, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Šest ruských paralympioniků bude startovat pod státní vlajkou
Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března. Rusové na ní získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Na startu se objeví mimo jiné sjezdař Alexej Bugajev, trojnásobný paralympijský vítěz, jenž na Hrách v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018 získal také tři stříbra a jeden bronz. Čtyři účastnická místa připadla Bělorusku.
Sportovci obou zemí se na začátku roku vrátili do Světových pohárů poté, co Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání proti zákazu startovat v soutěžích FIS. Ruským a běloruským závodníkům to umožnilo opět sbírat body do žebříčku.
Na olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci.