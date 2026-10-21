Kanaďané trestali české nedorazy, čtyřmi góly zazářil Boily

Českým parahokejistům nevyšel zápas na domácím IPH Cupu v Nymburku ani s druhým zámořským výběrem. Po porážce s USA (1:3) nestačili na Kanadu, které podlehli 0:7. Páteční semifinálové duely sledujte na ČT sport Plus od 14:55 a 17:55.
Hvězdou zápasu se stal čtyřgólový Vincent Boily. Už v první třetině mohl docílit hattricku, nakonec ho zkompletoval v závěru utkání a čtvrtým zásahem pak uzavřel skóre.
Reprezentační gólman Martin Kudela jen stěží zastavoval jeden kanadský útok za druhým a náskok favorita navýšili Liam Hickey, Adam Dixon a Tyler McGregor, kteří těžili z dobrých střeleckých pozic.
Nejblíž gólu byl z českého týmu Alex Ohar, ale za stavu 0:2 nastřelil pouze tyč. Ve druhé třetině pak ještě promáchl před odkrytou bránou Radek Zelinka. Češi tak nakonec kanadskou defenzivu za celý zápas nepřekonali.