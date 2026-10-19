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Sedláček trápil americké střelce, Češi však porážku neodvrátili

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před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání IPH Cupu USA – Česko
Zdroj: ČT sport

Nadějný výsledek byl blízko, favorit ale nakonec utkání zvládl. Čeští parahokejisté podlehli na domácím IPH Cupu v Nymburku Američanům 1:3. Přímý přenos zápasu Česko – Kanada sledujte na ČT sport Plus ve středu od 17:55.

V brance tentokrát nastoupil Patrik Sedláček, jenž nahradil Martina Kudelu z prvního utkání. Český gólman inkasoval po úvodním zákroku už v šesté minutě poté, co nestihl skrýt puk před dorážejícím americkým obráncem Kaydenem Beasleym. Vedení však výběru USA dlouho nevydrželo, neboť ještě před první přestávkou srovnal povedenou ránou z dálky Filip Veselý.

Sedláčkovi zcela patřila druhá část, v níž si připsal několik důležitých zákroků a navíc vychytal dva samostatné úniky Američanů. Nejprve si poradil s šancí Davida Eustaceho a poté také Brodyho Roybala, jenž si na něj nepřišel s pokusem o blafák.

Na začátku třetí třetiny však česká obrana neuhlídala nejnebezpečnějšího hráče soupeře a Declan Farmer přece jen vymyslel vítězný gól favoritů. Na druhé straně selhal v ojedinělém nájezdu po chybě americké defenzivy Václav Hečko a Roybal zvýšil necelých pět minut před koncem na 3:1.

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