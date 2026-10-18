Čeští parahokejisté nasázeli výběru světa na IPH Cupu osm gólů

Čeští parahokejisté na úvod domácího IPH Cupu porazili výběr světa 8:2. Dvakrát se trefil Theodor Pátek. Přímé přenosy sledujte na ČT sport Plus.
Utkání proti výběru světa, za který nastoupili hráči Slovenska, Itálie, Norska, Japonska a český brankář Michal Vápenka, rozhodla první třetina. Češi v ní skórovali čtyřikrát, kromě dvou Pátkových gólů se trefili Zdeněk Hábl a Alex Ohar.
Češi v úvodu druhé patnáctiminutovky zvolnili a Dávid Korman při vlastním oslabení snížil na 1:4. Zbytek zápasu už si však domácí parahokejisté pohlídali. Vítězství korunoval po výtečném sólu Martin Žižlavský.
Dalšími soupeři českých parahokejistů budou hvězdní Američané a Kanaďané.