Řáhová skončila na SP v Německu šestá na pětistovce

Dva čeští kanoisté se na Světovém poháru probojovali do finále A. Denisa Řáhová skončila v Braniboru nad Havolou na pětistovce šestá. O místo hůře dopadl na stejné distanci Adam Rudolf, který se mezi seniory poprvé představil ve finále. Z vítězství se radovali Ágnes Anna Kissová a Isaquias Queiroz.
Řáhová předjela ve finále tři soupeřky a měla na dohled čtvrté místo, na které ztratila zhruba sekundu. V těžkých podmínkách ji od vítězné Maďarky Ágnes Anny Kissové dělilo 4,14 sekundy.
„Mně ty větry proti nejdou, je to hrozně těžké, bolí to. Já jsem oproti tomu startovnímu poli takové párátko a prostě mi to proti větru nejede,“ posteskla si po závodě.
Rudolf si spravil chuť po diskvalifikaci v Szegedu, kvůli níž mu unikl postup do finále A na kilometru. Tentokrát se boje mezi nejlepšími dočkal na pětistovce. V úvodu ztrácel, ale pak se posunul před dva soupeře. Vítězný Brazilec Isaquias Queiroz byl o více než pět sekund rychlejší.
Podobně jako Řáhová se v náročných podmínkách proti fyzicky lépe disponovaným soupeřům těžko prosazoval. „Dali mi docela dost, mám co dohánět. Ale jsem docela spokojený s tím výsledkem. Myslím, že jsem to zvládl docela dobře,“ řekl.
Další účasti ve finále A přidá česká výprava v druhém dílu SP v neděli. Stejně jako minulý týden v Szegedu se mezi nejlepší devítku dostali na trati 500 metrů kajakář Josef Dostál a deblkanoe bratrů Martina a Petra Fuksových. Tentokrát na olympijské pětistovce uspěl i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.