Rychlostní kanoistika

Dostál získal na SP v Montrealu bronz mezi kajakáři na kilometru


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Josef Dostál dojel na Světovém poháru v Montrealu třetí na kilometru a zaznamenal nejlepší výsledek na této trati v aktuální sezoně. Český kajakář ztratil zhruba sekundu na vítězného Portugalce Fernanda Pimentu, od druhého Australana Thomase Greena ho dělilo pět setin sekundy.

Dostál se do finále A na kilometru probojoval v letošním Světovém poháru poprvé. Jako obvykle začal pomaleji, ale postupně se propracoval dopředu.

Na mezičase 250 metrů před cílem už byl čtvrtý a mohutným závěrem dotíral i na vedoucí dvojici. K tomu, aby porazil alespoň Greena, mu chyběl kousek.

Nahrávám video
Finále kilometru v Montrealu s Josefem Dostálem a ohlasem
Zdroj: ČT sport

Dostál, jenž na kilometru skončil čtvrtý na červnovém mistrovství Evropy, řešil v Montrealu problémy s vybavením. Po rozjížďce zjistil, že má zlomený list pádla, a musel pádlo měnit. Nově nastavoval jeho délku i úhel. „To na pohodě nepřidá. Věděl jsem, že když pojedu za svoje, tak nebudu mít moc šanci bojovat o přední umístění,“ uvedl.

Proto zvolil taktiku, při které šetřil síly. „Měl jsem dráhu vedle Australana Greena, celý závod jsem jel na vlně, až posledních 200 metrů jsem přidal do finiše. Ten jsem trošku pokazil, protože Green tam ještě zvedal, tak mě trochu spláchla jeho vlna. Pak jsem trochu litoval, že jsem nezačal o pár metrů dřív, protože by to na to druhé stačilo,“ hodnotil závod, který mu na kilometru přinesl první letošní medaili. V neděli ještě v Montrealu pojede finále na pětistovce.

Nahrávám video
Finále C1 na 500 metrů v Montrealu s Denisou Řáhovou a ohlasem
Zdroj: ČT sport

Finále dnes v Montrealu jela ještě kanoistka Denisa Řáhová, která obsadila pátou příčku na pětistovce. Ztratila více než čtyři sekundy na vítěznou Číňanku Sun Meng-ja. Prala se s náročnými podmínkami.

„Zase foukal proťák, to je znát každý záběr, ten protivítr hrozně bere sílu. Jsem hrozně spokojená, protože páté místo je zatím můj nejlepší výsledek na svěťácích. Na body do olympijské kvalifikace je to super,“ pochvalovala si.

Související články

Fuksa je zlatý také v Montrealu. Závod byl kvůli podmínkám nebývale dlouhý

10. 7. 2026

Fuksa je zlatý také v Montrealu. Závod byl kvůli podmínkám nebývale dlouhý

Fuksa vyhrál na ME i závod na 500 metrů, Špicar s Havlem mají bronz

14. 6. 2026

Fuksa vyhrál na ME i závod na 500 metrů, Špicar s Havlem mají bronz

Fuksa je na kilometru mistrem Evropy. Polsko uspělo s protestem a Dostál zůstává druhý

13. 6. 2026

Fuksa je na kilometru mistrem Evropy. Polsko uspělo s protestem a Dostál zůstává druhý
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.