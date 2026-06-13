Fuksa je na kilometru mistrem Evropy, Dostál skončil čtvrtý

Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion na šampionátu v portugalském Montemoru-o-Velho ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z Her v Paříži kajakář Josef Dostál skončil v závodě na 1000 metrů stejně jako loni na ME v Račicích čtvrtý. Přímý přenos odpoledního bloku sledujte živě od 15:35 na ČT sport Plus.
Kanoisté na 200 metrů, Denisa Řáhová a Antonín Hrabal, skončili ve sprinterském finále oba šestí, čímž zopakovali loňské umístění z Račic. Čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel dojel na pětistovce sedmý.
Fuksa prodloužil neporazitelnost v této sezoně. Od začátku se držel v kontaktu s Petrovem, který vyrazil nejrychleji. Ve finiši se dlouho přetahovali o vedení, než se v posledních metrech vzepjal třiatřicetiletý český reprezentant k poslednímu náporu a vyhrál o necelé čtyři desetiny. Celkem získal již 21. evropskou medaili.
Kilometr Fuksa na mistrovství Evropy vyhrál po pěti letech, naposledy se radoval v Poznani 2021. „Snažil jsem se jako vždycky soustředit hlavně na sebe. Samozřejmě po očku jsem lehce viděl jednoho závodníka vpravo (Petrova), tak jsem se snažil, abych ho furt periferně viděl. Šetřil jsem si nějaké síly na finiš. Pak jsem to chtěl prostě rozbalit a tam doufáš, že budeš nejlíp nejrychlejší. Určitě proběhl nějaký souboj, ale já jsem měl docela dost sil. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce,“ řekl.
V Montemoru může Fuksa navázat na evropský double, který na této portugalské závodní dráze získal v roce 2013. Finále na 500 metrů na singlu i na deblu ho čekají v neděli.
Pro Dostála je čtvrté místo na kilometru nejlepším výsledkem v sezoně, ve Světovém poháru se v tomto ročníku ani v jednom ze dvou závodů nedostal do finále. Většinu trati se vezl na vlně Dána Thorbjörna Raska, který se pohyboval mezi nejlepšími, a byl až v závěru pole. V poslední dvoustovce se posunul dopředu, ale na lepší než čtvrté místo to nestačilo.
Na bronzového Portugalce Fernanda Pimentu ztratil Dostál více než půl sekundy. S výkonem byl poměrně spokojený. „Podmínky mi úplně neseděly, foukal silný vítr do zad. Panuje spokojenost. Je to můj druhý nejlepší výsledek z mistrovství Evropy na kilometr,“ řekl Dostál. Vyhrál Bělorus Vladislav Kravec před úřadujícím mistrem světa Bálintem Kopaszem z Maďarska.
Dostála v sobotním programu čeká ještě odpoledne finále na pětistovce, což je jeho silnější trať. „Řekl bych, že nějaké síly zbyly. Jel jsem krásně ten finiš, ale řekl bych, že jsem se tím hezky rozjel. Nejsem nějak brutálně vytuhlej a těším se na to,“ doplnil nejlepší český kajakář.