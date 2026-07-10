Fuksa je zlatý také v Montrealu. Závod byl kvůli podmínkám nebývale dlouhý

Martin Fuksa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním Světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Třiatřicetiletý reprezentant si dojel pro vítězství s náskokem 63 setin sekundy před Maďarem Dánielem Fejesem.
Fuksa triumfem v Kanadě navázal na květnová vítězství na kilometru ze Szegedu, kde se s ním kontroverzně o výhru podělil Rus Zachar Petrov, a Brandenburgu. V červnu na olympijské distanci vyhrál také mistrovství Evropy v Montemor-o-Velho.
V Montrealu se kvůli povětrnostním podmínkám závod nebývale natáhl, Fuksův vítězný čas 4:09 je jedním z nejpomalejších v jeho kariéře.