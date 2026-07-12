Dostál dojel na SP v Montrealu druhý na pětistovce

Josef Dostál skončil druhý na 500 metrů na Světovém poháru v Montrealu. Třiatřicetiletý český kajakář nestačil ve finále jen na Němce Jacoba Schopfa, s nímž prohrál o 36 setin sekundy. V sobotním závodě na dvojnásobné trati získal Dostál bronz. Ve finále A se dnes ještě představí deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.
V sobotu zaznamenal Dostál třetím místem nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru, dnes skončil na pětistovce nejlépe v sezoně SP.
Olympijský šampion z Paříže tak zopakoval druhé místo z červnového mistrovství Evropy, kde ho porazil Alex Borucki. Polák dnes přepálil úvod a skončil čtvrtý, třetí dojel desetinu sekundy za Dostálem Australan Jean van der Westhuyzen.
Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově.