Rychlostní kanoistika

Dostál pojede na MS finále pětistovky, o medaile zabojují i Špicar s Havlem


29. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuksa, Petr Fuksa, na deblkanoi je od postupu do finále A dělila jediná setina. Martina Fuksu čeká odpoledne finále na neolympijské trati na 500 metrů, finálový blok sledujte od 15:00 na ČT sport.

Dostál se kvůli nemoci, která mu zkomplikovala závěr přípravy, soustředí na šampionátu jen na pětistovku, z dvojnásobné trati se odhlásil. Postup si ve své semifinálové jízdě vybojoval díky silnému závěru ze druhého místa, na mezičasu v polovině trati byl pátý.

Kajakáři Špicar s Havlem rovněž začali své semifinále ze zadních pozic. Na mezičase byli až osmí, ve finiši si ale s přehledem zajistili druhé ze tří postupových míst. O medaile na světovém šampionátu zabojují na pětistovce potřetí, zatím je jejich nejlepším výsledkem čtvrté místo z roku 2022.

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Dostál bude obhajovat titul mistra světa na 500 metrech
Zdroj: ČT sport

Čerstvě trojnásobný mistr světa na kilometrové trati Martin Fuksa, jehož na singlu odpoledne čeká medailový závod i na 500 metrů, útočil s bratrem Petrem na své třetí finále na šampionátu. Na mezičase česká posádka držela postupové třetí místo, ve finiši ale těsně podlehla litevské dvojici Henrikas Zustautas, Vadim Korobov.

Na postup do áčka těsně nedosáhla ani kajakářka Barbora Sovová na sprinterské dvoustovce. V opakované semifinálové jízdě obsadila čtvrté místo a čeká ji rovněž finále B. Od medailových bojů ji dělilo půl sekundy. Anežka Paloudová se Zuzanou Hanušovou dojely na deblkajaku v semifinále osmé a šampionát pro ně skončil.

Jen s finále B se musela na trati 200 metrů spokojit i kanoistka Denisa Řáhová. V odpoledním finálovém programu ji dnes ale čeká finále na pětistovce. Martin Fuksa bude na neolympijské trati usilovat o třetí titul.

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