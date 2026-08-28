Fuksa postoupil na MS do finále také na trati 500 m, dařilo se i Řáhové

Kanoista Martin Fuksa postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznani také kanoistka Denisa Řáhová.
Na pětistovce má Fuksa v bohaté sbírce dva tituly z let 2015 a 2017, celkem na ní získal osm světových medailí. Na posledních dvou šampionátech byl vždy stříbrný. Ve svém semifinále nepřipustil na rozdíl od kilometru žádné komplikace a dojel na druhém místě. Nestačil jen na Sergheie Tarnovschého z Moldavska.
Řáhová vybojovala ve svém semifinále poslední postupové třetí místo. Po polovině trati figurovala na čtvrté příčce, v závěru ale dokázala svou pozici vylepšit.
Jen účast ve finále B čeká na rozdíl od kilometru na pětistovce kajakářku Barboru Betlachovou. Ve svém semifinále dojela pátá stejně jako kajakář Tomáš Sobíšek na kilometru, jenž rovněž postoupil do finále B. Čtyřkanoe Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták byla v semifinále čtvrtá a šampionát pro ni skončil.