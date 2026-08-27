Dostál na sobě problémy z přípravy nenechal znát, na MS je v semifinále

Josef Dostál na mistrovství světa hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů. Svou rozjížďku v Poznani obhájce vítězství suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a na pětistovce Martin a Petr Fuksové na deblkanoi i Anežka Paloudová se Zuzanou Hanušovou a Jakub Špicar s Danielem Havlem na deblkajaku.
Dostála v přípravě na šampionát zbrzdila viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. Nakonec se odhlásil z kilometrové trati a v Polsku závodí jen na neolympijské pětistovce, na které je včetně titulů z posledních dvou let už pětinásobným světovým šampionem.
Bratři Fuksové si v případě vítězství mohli zajistit přímý postup do finále, ale dojeli třetí s půlsekundovou ztrátou na čelo. Špicar s Havlem byli druzí, do semifinále proklouzly i Paloudová s Hanušovou, které skončily sedmé. Odpoledne jsou na programu semifinále, na kilometru pojede obhájce zlata a olympijský vítěz Martin Fuksa.