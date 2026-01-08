Martina Sáblíková se po pěti letech představí na mistrovství Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka na něm startovala naposledy v roce 2021, kdy získala bronz ve víceboji. Následně zejména ze zdravotních důvodů závod vynechávala. Teď se ale v pátek v Tomaszówě Mazowieckém představí na trati 3000 metrů. Přímé přenosy z ME sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Sáblíková se po pěti letech představí na ME. Trénink na to, co mě čeká, vysvětluje
„My, jako Česká republika, nemáme závodů moc a před olympiádou bychom absolvovali jen Světový pohár v Inzellu. Proto jsme se rozhodli, že pojedeme z plného tréninku jen proto, abychom si zkusili závodit. Najíždět do zatáčky a podobně. Evropa je jen trénink na to, co nás čeká,“ řekla Sáblíková.
„Jsme už skoro měsíc od posledního závodu a vypadnout ze závodního tempa není úplně dobré. Neříkám, že bych to nezvládla, ale například pro Niky Zdráhalovou, která pojede kratší tratě, je to docela důležité,“ doplnila osmatřicetiletá reprezentantka.
Vedle Sáblíkové se do programu ME zapojí Nikola Zdráhalová, Lucie Korvasová, Zuzana Kuršová a Tadeáš Procházka. Nastupující hvězda českého rychlobruslení Metoděj Jílek bude v Polsku chybět, dal přednost přípravě na závěr sezony a zejména olympijské hry v Miláně.
Sáblíková je pětinásobnou evropskou šampionkou, třikrát ještě získala stříbrnou a čtyřikrát bronzovou medaili. Vždy ve víceboji. Letos je ME na jednotlivých tratích a svěřenkyně trenéra Petra Nováka by se měla představit na trojce a v týmové stíhačce.
Na blížící se olympiádu zatím nemyslí. „Očekávání a všechno okolo přijde až tak týden dva před startem olympiády, kdy proběhne fasování (olympijské kolekce) a podobně. Na posledním Svěťáku v Inzellu už to na nás dolehne na všechny,“ dodala Sáblíková.