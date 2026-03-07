Ve Špindlerově Mlýně se poprvé koná závod Světového poháru v alpském snowboardingu. Na černé sjezdovce ve Svatém Petru mezi brankami nebude chybět olympijská vítězka Zuzana Maděrová. Ester Ledecká dává přednost lyžařskému SP a sjezdu ve Val di Fassa. Pojede se také slalom mužů, běžce na lyžích čekají sprinty, do akce se chystají v Itálii i čeští paralympionici. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Kateřina Janatová postoupila na Světovém poháru v Lahti do čtvrtfinále sprintu. Mezi muži naopak v kvalifikaci neuspěl Michal Novák. Vyřazovací jízdy začnou v 11:30.
Janatová v kvalifikaci obsadila předposlední postupovou 29. příčku. Za nejrychlejší Jonnou Sundlingovou ze Švédska, která bude jednou z jejích soupeřek ve čtvrtfinále, zaostala o 11 sekund.
Novák zaběhl 36. čas a od umístěním mezi nejlepší třicítkou ho dělilo 57 setin. Kvalifikaci ovládl šestinásobný medailista z nedávné olympiády a suverénní lídr Světového poháru Nor Johannes Hösflot Klaebo.