Martina Sáblíková potvrdila, že nenastoupí do závodu na 1500 metrů. Rozloučení s Hrami už měla dle svých slov na pětikilometrové trati a navíc pořád není fit po prodělané nemoci. Stále je ale ve hře, že by jako trenérka doprovodila na patnáctistovce na led Nikolu Zdráhalovou.
Moje rozloučení proběhlo po pětce, potvrdila Sáblíková. Na patnáctistovce startovat nebude
Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí už po závodě na 5000 metrů, v němž se minulý čtvrtek po nemoci protrápila k 11. místu, avizovala, že do patnáctistovky zřejmě nenastoupí. Nyní potvrdila, že skutečně na startu nebude. Na svých šestých a posledních olympijských hrách tak absolvovala jen jeden závod.
„Jsou dva důvody. Jeden je, že moje rozloučení proběhlo po pěti kilometrech, takže teď tam nastupovat pro mě v uvozovkách ztrácí smysl. A na druhou stranu i doktor říkal, že zdravotní stav není takový, že bych se na start měla postavit,“ vysvětlila Sáblíková.
Nemá teplotu a cítí se docela normálně, ale její dýchání pořád není optimální. „Nemá cenu se na patnáctistovku jít zase protrápit. To se rozjíždí úplně naplno, takže abych si po kole a půl řekla, že to nejde, to nemá smysl,“ poznamenala držitelka 21 zlatých medailí z mistrovství světa.
Stále je ve hře, že by jako trenérka doprovodila na patnáctistovce reprezentační kolegyni a životní partnerku Zdráhalovou.
„Ale je to obrovská zodpovědnost, protože je to olympiáda. Člověk má strach, aby tam neudělal nějaké faux pas. Zatím o tom uvažuju. Chtěla bych si to pozítří, až půjdeme na led, vyzkoušet,“ řekla Sáblíková.
Problém je, že na ostrých bruslích, které má, se při „trenérské“ jízdě pozadu nedá brzdit, člověk přepadává. Brusle by si tak zřejmě musela ztupit, protože by nerada olympijský závod narušila svým pádem.