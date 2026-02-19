Českou vlajku na zakončení Her ponesou Sáblíková a Jílek

Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení Her budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně.
„Myslím, že tu není vůbec třeba používat slovo 'proč'. Martina je legenda. Metoděj je hvězda, která tady zazářila. Je to úplně krásné, že si tu vlajku ponesou spolu a vlastně si ji předají,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor.
Osmatřicetiletá Sáblíková absolvovala v Itálii šesté a poslední olympijské hry v kariéře. Trojnásobná olympijská šampionka a sedminásobná medailistka vynechala kvůli nemoci závod na 3000 metrů. Rozloučila se na pětikilometrové trati, kde byla jedenáctá. „Samozřejmě jsem hrozně nadšená. Nést vlajku je pro mě vždy hrozná čest. Jsem ráda, že tam ještě naposledy budu moci být a navíc po boku Metyho. Co víc bych si mohla na konec kariéry přát,“ řekla Sáblíková.
„Musím říct, že jsem na to nepomýšlela. Myslela jsem, že nese jen jeden. Prakticky mi bylo jasné, že ponese Mety, což ze všech propočtů vycházelo a mělo by to tak být. Když jsem dostala nabídku, jestli bych nechtěla s Metym nést, tak jsem byla hrozně překvapená a nesmírně poctěná,“ dodala.
Sáblíková, která nesla vlajku na závěrečném ceremoniálu i před čtyřmi lety v Pekingu, vnímá účast na ukončení olympiády symbolicky. Při premiérové účasti pod pěti kruhy v roce 2006 v Turíně totiž byla vlajkonoškou na zahajovacím ceremoniálu. Ten musela letos vynechat kvůli snaze připravit se co nejlépe na tříkilometrový závod, který se konal o den později. „V roce 2006 to bylo symbolické zahájení, a teď když jsem ji nemohla nést před 'trojkou', tak jsem si říkala, že už mě to nepotká. Takhle je to krásná tečka a jsem hrozně ráda, že tam ještě jednou budu moci být a tu českou vlajkou nést,“ uvedla Sáblíková.
„S Metym je to pro mě ještě takové symbolické předání. Já jsem se hrozně bála o náš sport, že odejdu a česká vlajka už nebude tak vysoko. Jsem hrozně ráda, že jsem se mýlila a dopadlo to takhle, protože se to sešlo v pravý moment,“ řekla Sáblíková.
Devatenáctiletý Jílek je v Itálii nejúspěšnějším českým reprezentantem. Po stříbru v závodě na 5000 metrů vyhrál „desítku“ a vybojoval druhé zlato české výpravy na těchto Hrách. Před ním triumfovala snowboardistka Zuzana Maděrová.