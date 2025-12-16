Martina Sáblíková se může připravovat na olympijské hry, které označuje za poslední velký závod své úspěšné kariéry. Ve Světovém poháru si vybojovala start na tratích 1500, 3000 a 5000 metrů. Přiznává, že není v jejích silách útočit na cenné kovy, ale start na šestých olympijských hrách označuje za poctu s tím, že se kruh symbolicky uzavírá.
Na cenné kovy nezaútočím, ale cíl je splněn a kruh se uzavírá, hlásí Sáblíková
„Byl to velký sen startovat na šestých olympijských hrách. Pro mě neskutečná pocta. Po 20 letech opět v Itálii. Závod, do kterého nastoupím s respektem a s obrovskou vděčností za to, že na olympiádě můžu ještě startovat,“ napsala na sociální síti osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka, která olympijskou premiéru zažila jako osmnáctiletá v Turíně 2006.
Na první olympiádě ještě na stupně vítězů nedosáhla, skončila čtvrtá v závodu na 5000 metrů. Na následujících čtyřech Hrách ale vybojovala tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Z Vancouveru, Soči, Pchjongčchangu a Pekingu se tak vždy vracela alespoň s jedním cenným kovem.
„Vím, že není v mých silách útočit na cenné kovy, ale kde jinde chcete říct sbohem než na místě, jehož symbolika zasáhne do srdce každého sportovce? Cíl splněn. Kruh se uzavírá,“ uvedla Sáblíková, která byla druhá na letošním mistrovství světa v závodě na 3000 metrů.
České barvy budou v rychlobruslení na olympijských hrách hájit ještě Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. Devatenáctiletý Jílek se pod pěti kruhy představí poprvé a na start se postaví jako lídr Světového poháru na dlouhých tratích. V Miláně se může představit na 1500, 5000 a 10 000 metrů a v závodu s hromadným startem. O deset let starší Zdráhalová bude na třetí olympiádě a může závodit na tratích 1000 a 1500 metrů.