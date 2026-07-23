Rychlobruslení a short track

Jílek má medaili také v inline bruslení, stal se vicemistrem Evropy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Cenné kovy sbírá i v létě. Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení v závodě na 1000 metrů. Dvacetiletý zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně nestačil jen na hvězdného Belgičana Barta Swingse, který v italském Cardano al Campo ovládl i závody na 5000 a 10 000 metrů. V dramatickém finiši porazil Swings českého reprezentanta jen o 27 setiny sekundy.

Jílek je pětinásobným světovým šampionem v inline bruslení mezi juniory. Loni na ME získal stříbro ve vylučovacím závodu na 15 000 metrů a postaral se o historicky první českou medaili mezi seniory.

Letos se pražský rodák v Cardano al Campo představil v první části ME na ovále i v bodovačce na 5000 metrů, kde skončil pátý. Na desítce byl diskvalifikován a společně s Tomášem Bohumským a Jakubem Kovaříkem skončili čtvrtí v týmovém závodě na 3000 metrů.

Evropský šampionát v kolečkovém bruslení pokračuje v Itálii od pátku do neděle závody mimo ovál.

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