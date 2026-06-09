Jílek získal cenu za nejhodnotnější výkon roku, navázal na Sáblíkovou

Metoděj Jílek získal Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů Českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů a připsal si premiérové dílčí triumfy ve Světovém poháru.
Jílek, který ve čtvrtek oslaví 20. narozeniny, v sezoně 2024/25 vstoupil mezi rychlobruslařskou elitu. Loni v prosinci ovládl svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina v Heerenveenu závod na 10 000 metrů a následně byl nejrychlejší i na poloviční trati v Hamaru. Oba výsledky ale již patřily do sezony 2025/26, ve které triumfoval v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích.
„Jsem poctěn, že jsem tuhle cenu, o které hlasují sportovci, získal. Jsou to lidi, kteří také pro svůj sport dřou a obětují tomu vše,“ řekl Jílek. Osobně za svůj nejhodnotnější výsledek roku 2025 považuje medaili z MS. „Byl to první cenný kov, který jsem získal v seniorské kategorii,“ uvedl rychlobruslař, jenž loni překonal i juniorské světové rekordy.
Jílek bude patřit i mezi hlavní adepty na ocenění za rok 2026. Na OH v Miláně získal zlato a stříbro a byl nejúspěšnějším českým sportovcem na Hrách. „Určitě by to bylo hezké a byl bych za to rád. Na olympiádě jsme ale měli plno skvělých úspěchů, nebyl jsem to jen já. Vyhrát znovu bude těžké,“ mínil Jílek, jenž neplánuje žádné velké oslavy nadcházejících dvacetin. „Jen zajdu s kamarády na večeři,“ dodal.
Pražský rodák je druhým zástupcem rychlobruslení, který cenu pojmenovanou po zakládajícím členovi národního i Mezinárodního olympijského výboru získal. Před Jílkem byla dvakrát oceněna trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která letos v 39 letech ukončila aktivní kariéru.
Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933, jako první ji o rok později převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek. ČOV tradici obnovil v roce 1994. Od roku 2014 vítěze volí sportovci. Laureáti dostávají plastiku bohyně vítězství Niké, která váží 29 kilogramů. Loni ji převzal tým českých šermířů, bronzových medailistů z olympijských her v Paříži.