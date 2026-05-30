Tatra Smíchov kráčí za obhajobou, v semifinále extraligy přejela Slavii

Ragbisté Tatry Smíchov rozdrtili v semifinále extraligy Slavii 69:12 a mohou stále pomýšlet na obhajobu titulu. Ve finále nejvyšší domácí soutěže se střetnou s vítězem utkání Říčany – Donau Wien. Boj o extraligový triumf sledujte v sobotu 6. června od 15:45 na ČT sport.
„Jsme velmi spokojený, výsledek mluví za vše. I předvedená hra, jsem nadšený,“ shrnul trenér Tatry Smíchov Jan Osvald.
Start do prvního semifinálového duelu se přitom hráčům Tatry nepovedl. Od třetí minuty prohrávali po pětce Tadeáše Rohlíčka. Ještě do přestávky domácí uspořádali pětkovou smršť a pěti kousky dokonale otočili zápas.
„Už je to nějaký náš standard, že dostaneme první pětku, aby nás to nakoplo. Rychlá odpověď nás jednoznačně uklidnila,“ podotkl Osvald.
Tatra se mohla spolehnout na nejlepšího pokladače týmu Adama Koblice, který za brankovou čáru doběhl hned dvakrát. Se čtrnácti pětkami se dotáhl mezi nejlepší pokladače sezony. Tím úplně nejlepším je Adam Miřácký, pro kterého byla korekce výsledku patnáctou pětkou v tomto ročníku. Slavii ovšem nespasil.
„Nezvládli jsme to hlavami. Pro spoustu kluků to bylo první semifinále. Tlak jsme neustáli. Dělali jsme laciné chyby, nedostávali jsme je pod tlak,“ poznamenal kapitán Slavie Patrik Průcha.