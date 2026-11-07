Ragby

Ragbisté zvítězili i ve druhém utkání divize ME Trophy


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, Česká rugbyová unie

Čeští ragbisté uspěli i ve druhém zápase druhé nejvyšší evropské divize Trophy. Zvítězili na hřišti dalšího severského soupeře Dánska 52:24. Za týden se svěřenci trenérů Davida Courteixe, Jana Oswalda a Jana Rohlíka představí poprvé v tomto ročníku šampionátu doma. Na pražské Markétě přivítají Litvu.

Ve Fredericii měl zápas zcela odlišný průběh než v prvním duelu ve Švédsku, kde Češi po poločase prohrávali 14:25, ale nakonec zvítězili 31:28.

Proti Dánům položili hned v první minutě pětku a do konce poločasu přidali ještě čtyři, zatímco soupeř skóroval až těsně před přestávkou.

Po změně stran si hosté výhru hlídali, byť Dánové jejich obranu dokázali prolomit ještě třikrát. Český tým dostal šišku do koncové zóny celkem sedmkrát.

„Jsme spokojení, nebyl to špatný výkon, nepodcenili jsme to. Dali jsme příležitost dalším hráčům. Velké zlepšení jsme měli v autech, neprohrávali jsme mlýny, ale máme pořád hodně věcí ke zlepšení,“ řekl trenér Oswald webu české unie.

Díky rozdílu tří položených pětek získal do tabulky bod navíc a vede pořadí před Maltou, která po výhře nad Dány nečekaně dnes porazila Německo 37:29.

„Výsledek nám svým způsobem hraje do karet, mění to určitým způsobem situaci. Klíčovým se pro nás může stát utkání s Maltou. Nikoli s Německem, jak jsme předpokládali,“ uvedl Oswald.

Zápasem s Litvou za týden skončí první blok soutěže, pak se Češi představí ještě na konci února na Maltě a 6. března završí boje proti Německu, které do divize Trophy sestoupilo z vyšší úrovně Championship.

Oproti minulému ročníku se hraje pouze jednokolově, nejlepší tým šestičlenné skupiny si zajistí účast v play-off o postup.

Výsledek utkání druhé divize mistrovství Evropy ragbistů

Dánsko – Česko 24:52 (7:33),

Další výsledky: Litva – Švédsko 22:60, Malta – Německo 37:29.

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