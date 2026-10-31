Čeští ragbisté zahájili vítězně divizi ME Trophy, otočili duel se Švédskem

Čeští ragbisté na úvod nového ročníku mistrovství Evropy ve druhé nejvyšší divizi Trophy zvítězili ve Švédsku 31:28. Svěřenci trenérů Davida Courteixe, Jana Oswalda a Jana Rohlíka v prvním poločase prohrávali 14:25, ale utkání otočili. Položili čtyři pětky, tu rozhodující v 74. minutě Jan Suchomel.
„Dosáhli jsme svého cíle, vítězství je to nejdůležitější. Nicméně víme, že můžeme, ale hlavně musíme hrát lépe,“ uvedl trenér Courteix na webu České ragbyové unie.
Podle francouzského kouče začal český tým váhavě. „Jako kdybychom se báli vlastních chyb a dolehla na nás důležitost utkání. Ve druhé půli jsme podali mnohem lepší výkon a v klíčových momentech v závěru ukázali klid,“ konstatoval.
Hned za týden ragbisté nastoupí v Dánsku, 14. listopadu přivítají Litvu, na konci února se představí na Maltě a 6. března završí boje proti Německu, které do divize Trophy sestoupilo z vyšší úrovně Championship. Oproti minulému ročníku se hraje pouze jednokolově, nejlepší tým šestičlenné skupiny si zajistí účast v play-off o postup.
V dalších zápasech úvodního kola Německo zvítězilo v Litvě 54:7 a Malta v Dánsku 36:17.