Ragbisté se protrápili k výhře nad Litvou a přezimují v čele divize Trophy

Čeští ragbisté porazili ve třetím utkání druhé nejvyšší evropské divize Trophy na pražské Markétě Litvu 31:20 a před zimní přestávkou se vrátili do čela tabulky. Se svými hlavními soupeři v boji o postup – Maltou a Německem – se ale svěřenci trenérů Davida Courteixe, Jana Oswalda a Jana Rohlíka teprve utkají.
Češi byli v utkání velkým favoritem. Proti soupeři, kterého letos v únoru rozdrtili 87:5, ale neodehráli povedený zápas. „Nepřijeli sem prohrát, nechali tady podle mě vše. Měli obrovskou chuť hrát,“ hodnotil utkání sportovní ředitel České rugbyové unie Roman Šuster.
Úvod vyšel lépe hostům, kteří se v 11. minutě ujali vedení po proměněném trestném kopu. Odpověď českého týmu však na sebe nenechala dlouho čekat. Už o necelou minutu později položil první českou pětku Marek Šimák. Češi převzali iniciativu a ve 14. minutě navýšil vedení Karel Šampalík.
Litva v 18. minutě snížila z dalšího trestného kopu na 14:6. Ve 24. minutě se prosadil střídající Dan Hošek, který už v 13. minutě nahradil zraněného Tomáše Kramperu. Martin Cimprich proměnil i třetí konverzi a upravil na 21:6.
V 39. minutě snížil litevský kapitán Ervidas Bakutis pětkou a následnou konverzí na 21:13. Poslední slovo v první půli ale měli Češi – ve 42. minutě položil Lukáš Brada, a i když konverze tentokrát nevyšla, šel český tým do šaten s pohodlným náskokem 26:13.
Druhé dějství začalo lépe pro Litvu. Ve 44. minutě položil Marius Tamošaitis a po úspěšné konverzi se hosté přiblížili na rozdíl šesti bodů. Český trenérský štáb reagoval sérií střídání, která přinesla oživení.
Rozhodující moment přišel v 54. minutě, kdy střídající Samuel Dupuy položil pátou českou pětku a pojistil vedení na konečných 31:20. Následný kop za dva body se sice nezdařil, ale ve zbývajících minutách si již česká obrana výsledek pohlídala a žádné další body nepovolila.