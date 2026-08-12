ME v plážovém odstartovaly výhrou jen Pavelkovy a Svozilová se Štochlovou

Sesterské duo beachvolejbalistek Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupilo do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21:18, 22:20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoé Vergéovými-Dépréovými. Zvítězily také Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou. Naopak Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem, David Schweiner s Tadeášem Trousilem i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem své úvodní zápasy prohráli a čeká je zápas o udržení v soutěži.
První set získaly Pavelkovy díky šestibodové šňůře za stavu 10:12. Ve druhé sadě Švýcarky brzy odskočily, ale dvacetiletá dvojčata rychle srovnala. V dramatické koncovce sice Češky ztratily vedení 19:17, ale vzápětí ukončily zápas esem.
Díky výhře nad zkušenými Švýcarkami si Pavelkovy zajistily play-off. V systému modifikovaných skupin se ve čtvrtek střetnou o přímý postup do osmifinále s Litevkami Monikou Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou, které v březnu porazily ve finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale.
Svozilová se Štochlovou, jež nedávno ovládly turnaj Challenge v Šang-luu, otočily zápas proti Nizozemkám Floor Hogenhoutové s Milou Koninkovou a vyhrály 18:21, 21:13, 15:10, i když jim po jednoznačném druhém setu vstup do tie-breaku vůbec nevyšel. O prvenství ve skupině se utkají s nasazenými čtyřkami Němkami Svenjou Müllerovou a Cinjou Tillmannovou.
„První set jsme nemohly přijít na to, jak dobře servírovat, aby to holkám dělalo problémy a nám z toho šly nějaké body na obraně. Naštěstí jsme na to přišly. V tie-breaku jsme prohrávaly 2:6, ale nakonec to bylo v suchém triku,“ uvedla Štochlová.
Ne všem českým párům se dařilo
Neuschaeferové s Maixnerovou se proti Francouzkám Lézaně Placetteové s Alexií Richardovou nepovedl začátek a manko už nedohnaly. Ve druhé sadě si dlouho udržovaly těsné vedení, ale nakonec jej ztratily stejným poměrem 18:21. Ještě dnes je čeká zápas o udržení v turnaji s Polkami Zuzannou Michalskou a Natalií Oklovou.
„Francouzky na nás nastoupily agresivním servisem a pestrou obranou, což jim získalo bodový polštář, který se nám bohužel nepodařilo dohnat. Druhý set byl celou dobu vyrovnaný, avšak v koncovce opět rozhodl servis. Zápas mohl dopadnout na obě strany, dnes bohužel pro Francouzky,“ řekla Neuschaeferová.
Vstup do zápasu s Němci Nilsem Ehlersem a Luiem Wüstem se vůbec nevydařil ani Perušičovi s Džavoronokem a výsledkem byl jasně ztracený úvodní set. Ve druhém měli naopak navrch Češi a vyrovnali. Přetahovaná o každý bod v tie-breaku vyzněla i díky třem Ehlersovým blokům pro vítěze posledního turnaje Elite v Hamburku, kteří vyhráli 21:14, 15:21, 15:12. Perušič s Džavoronokem musejí k pokračování na šampionátu porazit rakouský pár Christoph Dressler, Alexander Horst.
„Zápas hodnotím jako velmi schizofrenní. Nevyšel nám začátek, ale od té doby už jsme hráli poměrně slušně proti týmu, který je teď opravdu ve formě. Doufám, že na tu povedenou druhou část navážeme zítra proti Rakušanům,“ řekl Perušič. „Je škoda, že když jsme si v tie-breaku vypracovali dvoubodové vedení, tak jsme nedokázali soupeře zlomit a ještě více odskočit. Místo toho se Němci dotáhli a v koncovce zahráli lépe,“ doplnil zkušený polař.
Šépka se Sedlákem v duelu s Francouzi Téem Rotarem a Arnaudem Gauthierem-Ratem brzy nabrali ztrátu, kterou už nesmazali. Druhá sada měla obdobný průběh, Češi se sice v koncovce dotáhli na rozdíl jediného bodu, ale závěr opět patřil bronzovým z posledního světového šampionátu.
Podobně se vedlo i Schweinerovi s Trousilem, kteří rovněž ve dvou setech podlehli další francouzské dvojici Élouan Chouikh, Joadel Gardoque. Šépku se Sedlákem čekají v souboji o play-off Poláci Szymon Beta s Artemem Besarabem, Schweiner s Trousilem narazí na jejich krajany Aleksandera Czachorovského s Jakubem Krzemiňským.
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Ženy:
Skupina D: Svozilová, Štochlová (20-ČR) – Hogenhoutová, Koninková (13-Niz.) 2:1 (-18, 13, 10).
Skupina F: Placetteová, Richardová (22-Fr.) – Neuschaeferová, Maixnerová (11-ČR) 2:0 (18, 18).
Skupina G: K. Pavelková, A. Pavelková (23-ČR) – A. Vergéová-Dépréová, Z. Vergéová-Dépréová (10-Švýc.) 2:0 (18, 20).
Muži:
Skupina A: Ehlers, Wüst (16-Něm.) – Perušič, M. Džavoronok (17-ČR) 2:1 (14, -15, 12).
Skupina C: Chouikh, Geneviéve-Gardoque (14-Fr.) – Trousil, Schweiner (19-ČR) 2:0 (18, 14).
Skupina E: Rotar, Gauthier-Rat (12-Fr.) – Šépka, Sedlák (21-ČR) 2:0 (16, 18).