Pavelkovy i Svozilová se Štochlovou postoupily na ME v plážovém volejbale do osmifinále

Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy dokázaly porazit na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 21:15, 21:16 a po druhé výhře postoupily přímo do osmifinále. Stejně se dařilo i Markétě Svozilové s Marií-Sárou Štochlovou, které v utkání o prvenství ve skupině zdolaly Němky Svenju Müllerovou a Cinju Tillmannovou 21:13, 21:17.
První kolo play-off si díky premiérovým vítězstvím zajistili Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Naopak David Schweiner s Tadeášem Trousilem prohráli i podruhé a s turnajem se rozloučili už po skupině.
Ženským párům se dařilo
Pavelkovy měly v závěru dlouho vyrovnaného prvního setu jasně navrch. Druhou sadu měla dvacetiletá dvojčata pevně pod kontrolou a Litevky zdolala stejně jako v březnovém finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale. Po loňském vyřazení ve skupině letos Pavelkovy na evropském šampionátu skončí nejhůře na děleném devátém místě.
Přímý postup mezi nejlepších 16 týmů si zajistily také Svozilová se Štochlovou, jež nedávno ovládly turnaj Challenge v Šang-luu. Proti favorizovaným Němkám si díky výborné obraně a spolehlivé ztrátě brzy vypracovaly velký náskok a úvodní set ovládly nečekaně hladce. Také ve druhém Češky pokračovaly v soustředěném výkonu a nasazené čtyřky po dvou třísetových porážkách poprvé porazily.
„Řekli jsme si, že po dvou předchozích porážkách tentokrát tie-break hrát nebudeme, takže jsme to ve druhém setu nějak dotlačili do konce,“ uvedla Svozilová. „Podívali jsme se na předchozí společné zápasy, řekli jsme si, že na ně máme, a podařilo se. Naštěstí nám to lepilo,“ doplnila Štochlová.
Muži měli dvoutřetinovou úspěšnost
Dva české mužské páry si v duelech o udržení v turnaji poradily ve dvou setech s níže nasazenými týmy. Perušič s Džavoronokem zdolali Rakušany Christopha Dresslera s Alexanderem Horstem dvakrát 21:18. Šépka se Sedlákem po maratonské první sadě, v níž využili šestý setbol, porazili Poláky Szymona Betu s Artemem Besarabem 26:24, 21:12.
Schweiner s Trousilem vydřeli proti dalším domácím Aleksanderu Czachorovskému s Jakubem Krzemiňským první set, ale druhý si nechali utéct, a přestože v koncovce vyrovnali, stejně jej ztratili. Také v tie-breaku Češi smazali velké manko a odvrátili tři mečboly, avšak ani to nakonec nestačilo. S turnajem se rozloučili jako první ze šesti českých dvojic na děleném 25. místě.
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Ženy:
Skupina D: Svozilová, Štochlová (20-ČR) – Müllerová, Tillmannová (4-Něm.) 2:0 (13, 17).
Skupina G: K. Pavelková, A. Pavelková (23-ČR) – Paulikienéová, Raupelytéová (7-Lit.) 2:0 (15, 16).
Muži:
Skupina A: Perušič, M. Džavoronok (17-ČR) - Horst, Dressler (32-Rak.) 2:0 (18, 18).
Skupina C: Czachorovski, Krzemiňski (30-Pol.) - Trousil, Schweiner (19-ČR) 2:1 (-21, 19, 14).
Skupina E: Šépka, Sedlák (21-ČR) - Beta, Besarab (28-Pol.) 2:0 (24, 12).