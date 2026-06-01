Perušič: Šli jsme postupně a zastavili se až ve finále

Ondřej Perušič sice už oficiálně ukončil kariéru, ale na turnaji v Ostravě se přesto představil vedle Jiřího Sedláka. Společně dosáhli na překvapivé druhé místo.
„Byl jsem si vědom toho, že můžeme hrát velmi dobře, ale většinou se snažím být velký realista. Náš nejvyšší cíl jsem měl nastavený někam okolo čtvrtfinále, určitě ne dál. Je to odměna nejenom pro nás dva, ale i pro celý tým, který na kurtu není vidět, ale má na tom obří podíl,“ řekl jednatřicetiletý Perušič.
„Před turnajem jsem si říkal, že bychom se s trochou štěstí mohli dostat do vyřazovacích bojů a třeba i do sobotního podvečera (čtvrtfinále). Ondra ale klidnil moje očekávání s tím, že půjdeme postupně. Takže i moje nejdivočejší očekávání to naprosto předčilo,“ doplnil o pět let mladší Sedlák.
„Já už jsem to hlásil dopředu, že jsou pro mě černým koněm turnaje, když se mě novináři ptali, na koho si dát pozor. Prostě to byli oni. Za mě Perun, byť dohrává, je hráč s obrovskou zkušeností. A Jura Sedlák má obrovský potenciál. Už pět let je v projektu centrální přípravy, která se jednoznačně osvědčuje jako správná cesta,“ prohlásil gestor českého beachvolejbalu Vít Mařík.
V kvalifikaci přitom Perušič se Sedlákem, kteří si před Ostravou střihli společnou premiéru na Mevze v Benešově, vyřadili Kryštofa Olivu s Václavem Kurkou až v tie-breaku. Poté ale vyhráli pět zápasů ze šesti včetně pikantní osmifinálové bitvy s bývalým dlouholetým Perušičovým spoluhráčem Davidem Schweinerem a jeho novým parťákem Tadeášem Trousilem. Jejich spanilou jízdu zastavili až ve finále švédští hegemoni David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích triumfovali potřetí za sebou.
„Já furt čekám, že mi někdo za ty stříbra už jedno zlato vyrobí. Jenom tak pro radost,“ řekl po finále ještě na kurtu Perušič. Z osmi účastí na ostravském písku se jen jednou neprobojoval do semifinále, kromě tří stříber získali se Schweinerem loni bronz. Naopak pro Sedláka to byla premiérová medaile na elitním okruhu.
Nyní se Sedlák vrátí k tradičnímu spoluhráči Jakubu Šépkovi, kdežto Perušič se po dovolené bude už v pondělí hlásit ve svém civilním zaměstnání. Na červencovém turnaji v Gstaadu a srpnovém mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách by se zkušený polař měl představit po boku čtyřiadvacetiletého blokaře Matyáše Džavoronoka.
Turnaj v Ostravě znovu provázela skvělá divácká atmosféra, která z něj dělá jednu z nejpopulárnějších akcí mezi hráči. Za pět dnů prošlo areálem více než 21 000 lidí. „Účast je obrovská i v rámci volejbalu. Je to vizitka Českého volejbalového svazu i českého volejbalu. A věřím, že takovouhle atmosféru se nám podaří vytvořit i na mistrovství Evropy žen letos v létě v Brně,“ uvedl Mařík.