Plážový volejbal

Perušič se Sedlákem si v Ostravě zahrají o titul


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Crabba a Andyho Beneshe 19:21, 21:12, 15:13. Odpoledne se v areálu v Dolních Vítkovicích utkají o titul s vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem a Katařany Šarífem Janusem s Ahmedem Tidžanem.

V prvním setu jako první odskočili Američané, kteří se dali dohromady před touto sezonou. Češi dotáhli na 15:15, ale koncovku zvládli lépe Crabb s Beneshem. Začátek druhé sady zvládl lépe poslední domácí tým v soutěži a díky dalším Sedlákovým blokům a Perušičovým zákrokům v poli ji dovedl k jednoznačné výhře.

Zkraje tie-breaku se vedení přelévalo ze strany na stranu, pak šli Češi do trháku na 9:5. Američané se nevzdali a obrátili na 12:11, ale závěr patřil Perušičovi se Sedlákem.

Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Muži - semifinále:
Perušič, Sedlák (20-ČR) - Benesh, Crabb (14-USA) 2:1 (-19, 12, 13),
12:00 Janus, Tidžan (2-Kat.) - Ahman, Hellvig (1-Švéd.)

Ženy - semifinále:
Schoonová, Stamová (12-Niz.) - Thamela, Victoria (9-Braz.) 2:0 (18, 16), Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (6-Kan.) - Kernenová, Maderová (7-Švýc.) 2:1 (16, -18, 9).

14:00 finále ženy: Schoonová, Stamová - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová.

16:00 finále muži.

