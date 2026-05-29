Perušič se Sedlákem podlehli v Ostravě Francouzům a čeká je boj o play-off

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi Téem Rotarem a Arnaudem Gauthierem-Ratem 24:26, 17:21. Ve druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do play-off musí ještě bojovat. Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová podlehly Španělkám Sofii Izuzquizaové a Tanie Morenové 15:21, 21:13, 10:15 a v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích vypadly po třech porážkách ve skupině.
Perušič se Sedlákem si v úvodní sadě vypracovali až čtyřbodový náskok, jenže Francouzi i díky dvěma esům skóre obrátili a nakonec ji těsně získali. Ve druhém se začalo dařit na bloku Rotarovi, a přestože Češi v závěru stahovali, nakonec se radovali bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa.
„V prvním setu nám to uteklo na několika nepřesnostech, nakonec nám tam spadl jeden míč zadarmo, kdy jsme se nedohodli. To byly detaily, které nakonec rozhodly. V tom druhém už nám to uteklo o dost víc, tam se Francouzi rozehráli a my jsme na ně nenašli moc recept. Téo dnes odehrál opravdu skvělý zápas,“ řekl Perušič.
Matyáši Džavoronokovi s Jakubem Šépkou se proti Nizozemcům Yoricku de Grootovi a Stevenu van de Veldemu povedl začátek. V koncovce ale neproměnili čtyři setboly, zatímco Nizozemci využili hned první šanci k ukončení sady. Ve druhé už průběh kontrolovali a vyhráli 25:23, 21:16.
Svozilová se Štochlovou se po nevydařeném prvním setu proti Španělkám zlepšily a díky několika esům i blokům vyrovnaly. V tie-breaku však Češky od začátku ztrácely, a přestože v závěru bojovaly, velké manko už nedohnaly.
„I když dneska to nelepilo, tak jsme z toho vyškrábaly ten třetí set. Naším přáním a cílem byl postup ze skupiny, to jsme nesplnily. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že jsme od mistrovství světa v listopadu teprve na druhém turnaji a ještě hledáme herní rytmus. Myslím si, že se to postupně bude zlepšovat,“ řekla Štochlová. „Ony měly trošku štěstí, že jim tam spadlo několik prasat, a nám ne,“ doplnila Svozilová.
Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě
Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě
Muži:
Skupina D: Van de Velde, De Groot (9-Niz.) – Džavoronok, Šépka (21-ČR) 2:0 (23, 16), 17:10 Džavoronok, Šépka – M. Grimalt, E. Grimalt (16-Chile).
Skupina E: Rotar, Gauthier-Rat (8-Fr.) – Perušič, Sedlák (20-ČR) 2:0 (24, 17) 16:10 Perušič, Sedlák – N. Capogrosso, T. Capogrosso (17-Arg.).
Skupina F: 15:20 Trousil, Schweiner (6-ČR) – Daubas, Aye (7-Fr.).
Ženy:
Skupina A: 11:40 Dvorníková, Kleiblová (24-ČR) – Ferchová, Van Gunstová (13-USA) 2:1 (-19, 17, 17).
Skupina B: 12:30 Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) – Scampoliová, BIanchiová (14-It.) 2:1 (-13, 15, 10).
Skupina D: 10:40 Svozilová, Štochlová (16-ČR) – Izuzquizaová, Morenová (21-Šp.) 2:1 (15, -13, 10).
Skupina F: 13:30 K. Pavelková, A. Pavelková (19-ČR) – Loreenová, Quiggleová (18-USA).