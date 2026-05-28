Perušič a Sedlák se na písku v Ostravě postarali o první českou výhru

První vítězství českého páru v hlavní soutěži beachvolejbalového turnaje Pro Tour Elite v Ostravě je na světě. Postarali se o něj Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří zdolali Brazilce Evandra s Arthurem 22:20, 21:18. Tadeáš Trousil a David Schweiner na úvod naopak prohráli s americkou dvojicí Miles Partain, James Shaw 20:22, 16:21. Ve čtvrtečním programu se představí i všech pět dalších domácích párů.
Vyrovnanou úvodní sadu souboje dvou bývalých mistrů světa Perušiče a Evandra rozhodly tři české body za sebou od stavu 19:20. Ve druhém setu Perušič se Sedlákem od začátku vedli a náskok si i přes dělový servis obrovitého Evandra udrželi až do konce.
„Věděli jsme, že hrajeme proti favoritům, neměli jsme co ztratit. Měli jsme dobrý začátek a pak už jsme se vezli na takové vlně. Dobře nám fungovala taktika a bylo vidět, že Jirkovi se proti Brazilcům daří zejména na bloku, takže to byly asi klíčové faktory,“ hodnotil Perušič.
„Já jsem proti nim v tomhle jejich složení nikdy nevyhrál, takže pro mě to byl dost neoblíbený tým. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli,“ dodal zkušený polař, který byl v Ostravě se svým dlouholetým partnerem Davidem Schweinerem třikrát druhý a loni třetí. V lednu Perušič oznámil ukončení profesionální kariéry, ale letos ještě odehraje několik vybraných turnajů.
Trousil se Schweinerem začali nezdarem
Trousil se Schweinerem v prvním setu proti Američanům dlouho vedli, ale nezvládli koncovku. Ve druhém už měli Shaw s Partainem zápas plně pod kontrolou a zvítězili jednoznačně.
„Nebylo tam nic moc navíc, co bychom přidali. Vždycky jsme je dotáhli nějakou obranou, ale pak si to zase vzali zpátky. Takže celý zápas byli tak nějak nahoře, dobře podávali a zasloužili si vyhrát. My si musíme udržet výkonnost a nesmíme mít výpadky,“ uvedl Schweiner.
Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbale v Ostravě
Muži:
Skupina D: Hölting Nilsson, Andersson (4-Švéd.) – M. Džavoronok, Šépka (21-ČR) 2:0 (9, 17).
Skupina E: Perušič, Sedlák (20-ČR) – Evandro, Arthur (5-Braz.) 2:0 (20, 18).
Skupina F: Shaw, Partain (19-USA) – Trousil, Schweiner (6-ČR) 2:0 (20, 16).