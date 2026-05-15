Plážový volejbal

Češi jsou na písku v Sia-menu v osmifinále


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dva české mužské páry nemine osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v čínském Sia-menu. David Schweiner s Tadeášem Trousilem porazili Litevce Karolise Palubinskase a Arnase Rumševičiuse 21:14, 21:14 a po druhém vítězství do něj postoupili přímo. Skrze úspěch v předkole play-off se k nim přidali také Tomáš Semerád s Adamem Štočkem. Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou naopak v boji o čtvrtfinále neuspěly.

Schweiner s Trousilem, který v elitním českém páru nahradil Ondřeje Perušiče, spolu až dosud hráli pouze na mistrovství Evropy ve Vídni v roce 2023. V Sia-menu zvládli v roli nejvýše nasazených i druhý zápas a v sobotu nastoupí proti Australanům D'Artagnanu Pottsovi s Jackem Pearsem.

Semerád se Štočkem nejprve v souboji o udržení v turnaji jednoznačně zdolali Lotyše Oliverse Bulgačse s Markussem Graudinšem. Předkolo play-off už bylo vyrovnanější, Brazilce Gabriela s Johannem porazili 22:24, 21:14, 15:13. V osmifinále je čekají nasazené dvojky Ejlon Elazar a Kevin Cuzmiciov z Izraele.

Svozilová se Štochlovou vedly nad Estonkami Heleene Hollasovou a Liisou Remmelgovou v koncovce prvního setu 19:18, jenže soupeřky třemi body v řadě sadu získaly. Ve druhé Češky dotáhly drobnou ztrátu na 18:18, avšak závěr jim opět nevyšel a z Číny si odvezou dělené deváté místo.

Výsledky turnaje Pro Tour Challenge v Sia-menu

Muži:
Skupina A: Trousil, Schweiner (1-ČR) – Rumševičius, Palubinskas (17-Lit.) 2:0 (14, 14).

Skupina C: Semerád, Štoček (14-ČR) – Bulgačs, Graudinš (30-Lot.) 2:0 (17, 13).

Předkolo play-off: Semerád, Štoček – Gabriel, Johann (25-Braz.) 2:1 (-22, 14, 13).

Ženy:
Osmifinále: Hollasová, Remmelgová (16-Est.) – Svozilová, Štochlová (6-ČR) 2:0 (19, 18).

Schweiner s Trousilem zahájili v Číně výhrou

Schweiner s Trousilem zahájili v Číně výhrou
