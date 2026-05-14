Schweiner s Trousilem zahájili v Číně výhrou

David Schweiner s Tadeášem Trousilem zahájili vítězně sezonu a na turnaji Pro Tour Challenge v beachvolejbale v Sia-menu zdolali polskou dvojici Aleksander Czachorowski, Jakub Krzemiňski 21:18, 21:10. Ženské jedničky Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou si po dvou vítězstvích zajistily na písku v Číně postup do osmifinále, naopak Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou po dvou porážkách vypadly.
Schweiner s Trousilem, který v elitním českém páru nahradil Ondřeje Perušiče, spolu až dosud hráli pouze na mistrovství Evropy ve Vídni v roce 2023. V obnovené premiéře si nasazené jedničky k výhře nad mladými Poláky pomohly i šesti bloky a čtyřmi esy.
Svozilová se Štochlovou nejprve zdolaly ve dvou setech Maďarky Stefánii Kunovou a Lillu Villámovou, následně si v utkání o první místo ve skupině poradily v tie-breaku s Američankami Maddie Andersonovou a Alainou Chaconovou. Neuschaeferová s Maixnerovou naopak zkrácené sety dvakrát těsně prohrály a nepotvrdily pozici nasazených trojek.
Výsledky turnaje Pro Tour Challenge v plážovém volejbalu v Sia-menu
Muži:
Skupina A:
Trousil, Schweiner (1-ČR) – Krzemiňski, Czachorowski (32-Pol.) 2:0 (18, 10).
Skupina C:
Zuliani, Joao Mares (19-Braz.) – Semerád, Štoček (14-ČR) 2:0 (18, 19).
Ženy:
Skupina C: Andressa, Tainá (30-Braz.) – Neuschaeferová, Maixnerová (3-ČR) 2:1 (14, -14, 13), Bekhuisová, Poieszová (19-Niz.) – Neuschaeferová, Maixnerová 2:1 (16, -16, 14).
Skupina F:
Svozilová, Štochlová (6-ČR) – Villámová, Kunová (27-Maď.) 2:0 (18, 15), Svozilová, Štochlová – Andersonová, Chaconová (11-USA) 2:1 (22, -18, 12).