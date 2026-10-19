V Plzni se to hemžilo splněnými limity na MS. Česká špička se rozšiřuje, říká šéf plavců

Barbora Choupenitch potvrdila na Plzeňských sprintech předpoklady a zapsala limity na MS v krátkém bazénu na stovce motýlek i volný způsob, na kraulařské dvoustovce i čtyřstovce. Dařilo se také dalším reprezentačním oporám Barboře Janíčkové, Daryně Nabojčenko či Matěji Zábojníkovi. Český rekord na kraulařské padesátce překonal Ondřej Slavík.
„Česká špička se rozšiřuje,“ je přesvědčen předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek. „Není to jen o Barboře Choupenitch, ale že i další plavci, jako Miroslav Knedla, Jan Čejka, Barbora Janíčková, promlouvají do boje o nejvyšší příčky, co se týče evropských vrcholných akcí. Věříme tomu, že v prosinci, kdy se bude konat MS na krátkém bazénu, promluví i mezi světovou elitou,“ dodal v rozhovoru Studia ČT sport.
Choupenitch podařený víkend podtrhla na čtyřstovce, kterou dokončila v čase 4:05,76. „Bylo to bolestivé, jak čtyřstovka umí být, ale jsem docela ráda za ten čas. Chtěla jsem zkusit jet co nejrychleji, co zvládnu, a soustředit se na prostřední dvě stovky, takže jsem poměrně spokojená,“ podotkla.
Půl hodiny poté startovala i na padesátce motýlek a nestačila pouze na Barboru Janíčkovou a vítěznou Darynu Nabojčenko, která už v ranních rozplavbách překonala limit pro start na prosincovém světovém šampionátu a časem 25,35 ho ve finále ještě vylepšila.
„Jsem ráda, že se mi podařilo ovládnout nervozitu a motýl se mi plaval jak ráno, tak i večer krásně, a mám obrovskou radost,“ prohlásila Nabojčenko, která už v pátek zaplavala výtečně na stejné trati volným způsobem 24,29.
„Dochází ke krásnému splynutí mladé generace a zkušených matadorů, jako Barbora Choupenitch nebo Barbora Janíčková, Jan Čejka. Dorůstají noví mladí sportovci, kteří se jim vyrovnávají. To jsou ročníky 2000, 2001. Proto ta špička se rozšiřuje,“ vysvětlil šéf svazu Tesárek zvyšující se konkurenci.
Skvělým výkonem se v plzeňském bazénu na nejkratší kraulařské trati blýskl rovněž Ondřej Slavík, český rekord, který od loňska držel Jan Foltýn, v rozplavbě zlepšil o 14 setin na 21,21 sekundy.
Limit na MS zaplaval také Matěj Zábojník na trati 200 metrů prsa. „Měl výkonnostní pokles a teď se dostává na skvělé časy, které předváděl v minulosti. A dá se říci, že tam má potenciál růst svým somatotypem – měří přes dva metry a má dlouhé končetiny. Věřím, že výkonnostně poroste,“ řekl na Zábojníkovu adresu Tesárek.