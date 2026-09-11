Kratochvíl vybojoval na ME páté zlato a vylepšil světový rekord, Koupilová má stříbro

David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na evropském šampionátu v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob zvítězil nevidomý plavec ve třídě S11 časem 55,03 sekundy, kterým překonal o 31 setin vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati ve třídě S5 stříbro.
Zatímco ve čtvrtek Kratochvíl vyhrál polohový závod na 200 metrů před svým nizozemským rivalem Rogierem Dorsmanem až po skvělém finiši, tentokrát soupeře deklasoval. Dorsman na něj na druhém místě ztratil téměř tři sekundy.
„Je to bomba. Závod byl od začátku super. Světový rekord je třešnička na dortu, protože jsme kvůli tomu strašně moc trénovali. Je strašná dřina, abychom se tak zlepšovali každým rokem, a jsem strašně rád, že se to daří a že se to teď povedlo takhle rychle,“ uvedl osmnáctiletý Kratochvíl.
Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech vládl i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. V sobotu ho čeká ještě start na 100 metrů znak.