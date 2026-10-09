Největší hvězda českého plavání Barbora Choupenitch neztrácí po další úspěšné sezoně, během níž se počtvrté stala mistryní Evropy, motivaci. V rozhovoru pro ČT sport mluvila o přísném tréninkovém režimu i dalších závodech, které ji čekají.
Jsou to dva měsíce, co se stala evropskou šampionkou. „Vzpomínám na něj hodně, protože to je ten nejlepší závod, co se mi kdy povedl. V cíli to bylo hodně euforické,“ připustila Choupenitch, která v Paříži porazila všechny soupeřky na trati 200 m volný způsob. Šampionkou starého kontinentu se stala již počtvrté.
Je tak již dlouholetou oporou českého plavání. Jak sama říká, změnila se za tu dobu hodně. „Jako člověk i jako závodník. Dříve jsem chodila do závodů hodně riskantně, od té doby jsem hodně pracovala na taktice, abych to měla více pod kontrolou. To je největší rozdíl. A mám tu ‚novou Báru‘ radši,“ usmála se Choupenitch.
Její tréninkový režim zůstává stále stejně tvrdý. „Mám dvě tréninkové jednotky v bazénu, což jsou čtyři hodiny, a mezi tím jednu jednotku v posilovně. Takže dohromady asi pět hodin. Je to hodně času, k tomu rozcvičování, masáž, fyzioterapie. Držím si ale volnou neděli úplně bez tréninku, takže na to se vždy moc těším,“ popisuje česká plavecká hvězda.
Navzdory úspěchům však necítí pokles vlastní motivace. Plavecké cíle zůstávají. „Baví mě se pořád pokoušet posouvat, překonávat sama sebe a hledat limity. Zdokonalovat se v tom, co dělám. Lepší výsledky, lepší časy. Pořád mám kam růst,“ říká.
Své limity bude moci posunout již brzy na dalších závodech. „Teď mě čeká Český pohár v Plzni, což jsou takové tréninkové závody. A pak máme na začátku prosince mistrovství světa v Pekingu. Takže to je taková krátká zimní sezona v pětadvacetimetrovém bazénu,“ uzavírá Choupenitch.