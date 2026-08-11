Janíčková dohmátla na ME v českém rekordu pátá, Čejka poplave finále

Barbora Janíčková skončila na 100 m volný způsob na mistrovství Evropy pátá. Časem 53,36 překonala český rekord Barbory Seemanové, jež dohmátla sedmá. Jan Čejka v semifinále znakařské dvoustovky rovněž vylepšil národní maximum (1:54,40) a postoupil. Do boje o cenné kovy se naopak s jedenáctým nejlepším výkonem neprobojoval Miroslav Knedla. Přímé přenosy vysílá ČT sport.
Před dvěma lety v Bělehradě české kraulařky obsadily na stovce ve slabší konkurenci první dvě místa. Tentokrát byla z šestadvacetiletých plavkyň úspěšnější Janíčková, která přitom do finále prošla jako poslední osmá. Plavala tak v osmé dráze a o 14 setin vylepšila rekord Seemanové právě ze zlatého závodu na minulém ME. Na obrátce byla čtvrtá, k medaili jí chybělo 64 setin sekundy.
„Jsem strašně ráda, jelo se mi o tisíc procent lépe než včera. Nakonec ta osmá dráha, kde jsem nikoho neviděla, pro mě byla lepší. Jsem moc spokojená s umístěním, ale hlavně s časem, protože dát si osobák je pro nás to hlavní,“ uvedla Janíčková.
V pondělním semifinále Seemanová zaostala jen o dvě setiny za svým rekordním časem 53,50. Úterní finále začala volněji, po polovině závodu byla osmá a na druhé padesátce dokázala předstihnout jen jednu soupeřku. Ve středu dopoledne ji čekají rozplavby na její hlavní trati 200 metrů volný způsob, na níž chce útočit na třetí evropské zlato za sebou.
„Plavalo se mi celkem fajn. Bohužel to ještě neumím rozjet tak rychle, jak bych chtěla, což je na stovce samozřejmě potřeba. Ale je to pro mě alespoň hezký ukazatel do dvoustovky, protože se cítím, že bych ještě mohla jet (další) padesátku a bylo by to možná lepší,“ řekla Seemanová.
V novém rekordu šampionátu 51,90 zvítězila největší favoritka Marrit Steenbergenová z Nizozemska. Světová rekordmanka deklasovala konkurenci, stříbrnou krajanku Milou van Wijkovou za sebou nechala o 81 setin. O další setinu zpět skončila třetí Italka Sara Curtisová.
Čejka vylepšil český rekord skoro o sekundu
V semifinále znakařské dvoustovky se blýskl Čejka výkonem 1:54,40. Pětadvacetiletý pardubický plavec tím téměř o sekundu vylepšil vlastní český rekord 1:55,37, který mu vynesl šesté místo na loňském MS v Singapuru. Do středečního finále se bronzový medailista z loňského ME v krátkém bazénu kvalifikoval celkově třetím časem.
Roli největšího favorita potvrdil Maďar Hubert Kós. Úřadující olympijský vítěz, mistr světa a Evropy zaplaval v semifinále evropský rekord 1:52,30.
„Hubert plaval vedle mě. Hnedka mi ujel, byl strašně rychlý, takže mě to nakoplo a říkal jsem si, budu se ho snažit držet, co nejblíž to půjde. A je z toho takhle pěkný čas, takže jsem nadšený,“ uvedl Čejka. „Ale je to super zkušenost a jsem rád, že už jsem vedle něj mohl plavat takhle v semíčku. Ve finále budu zase vedle Huberta, takže už jsme si to zkusili. Doufám, že to bude zítra lepší a udržím se s ním víc,“ dodal.
Druhý český účastník semifinále Miroslav Knedla byl na své spíše doplňkové trati jedenáctý. V osobním rekordu 1:56,26 mu k postupové osmé pozici chyběly čtyři desetiny sekundy.
Výsledky mistrovství Evropy v plavání
Výsledky mistrovství Evropy v plavání
Finále:
Muži:
50 m mot.: 1. Korněv (Rus.) 22,52, 2. Grousset (Fr.) 22,54, 3. Pekarski (Běl.) 22,68.
100 m prsa: 1. Martinenghi (It.) 58,58, 2. Kožakin (Rus.) 58,68, 3. Cerasuolo (It.) 58,90.
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Steenbergenová 51,90, 2. Van Wijková (obě Niz.) 52,71, 3. Curtisová (It.) 52,72, ...5. Janíčková 53,36, 7. Seemanová (obě ČR) 53,63.
800 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 8:15,55, 2. Goseová 8:18,44, 3. Wernerová (obě Něm.) 8:22,55.
200 m znak: 1. Shanahanová (Brit.) 2:06,13, 2. Rodriguesová (Portug.) 2:07,62, 3. Mahieuová (Fr.) 2:08,63.
Smíšená pol. štafeta 4x100 m: 1. Francie (Moluhová, Aitkaci, Grousset, Wattelová) 3:39,64, 2. Nizozemsko 3:40,92, 3. Rusko 3:41,52.
Semifinále:
Muži:
200 m znak: 1. Kós (Maď.) 1:52,30 – evropský rekord, 3. Čejka 1:54,40, 11. Knedla 1:56,26, ...v rozplavbách 34. Judickij (všichni ČR) 2:01,55.
100 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 46,72, ...v rozplavbách 69. Krischke (ČR) 50,12.
Ženy:
50 m mot.: 1. Sjöstromová (Švéd.) 25,12, ...v rozplavbách 23. Nabojčenko (ČR) 26,52.