Seemanová s Janíčkovou na ME poplavou finále

Dvě naděje měla česká plavecká výprava v pondělním semifinále mistrovství Evropy v Paříži. Barbory Seemanová i Janíčková do něho prošly pátým a šestým časem na trati 100 metrů volný způsob a ze semifinále pak obě postoupily do finále. Seemanová postoupila jako pátá a Janíčková jako osmá. Šampionát můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport Plus.
„Bylo to fajn, jelo se mi to ještě trošku líp než ráno. Byla jsem strašně ráda, že jsem dokázala udržet to, co jsem si řekla s trenérem. Takže velká spokojenost,“ uvedla Seemanová. „Ve finále chci ještě trošičku zrychlit. Když udržím ten stejný závod a přidá se tam trošičku atmosféra finále, mohlo by to být lepší,“ řekla.
Šestadvacetiletá Seemanová dohmátla v čase 53,52, jímž o pouhé dvě setiny sekundy zaostala za vlastním českým rekordem ze zlatého závodu na předloňském ME v Bělehradu. Její vrstevnice Janíčková byla v semifinále o desetinu pomalejší a také ona ztratila dvě setiny na osobní maximum. Osmou pozici uhájila o 0,08 sekundy.
„Jsem za postup ráda, věděla jsem, že to bude rychlé. Trošku mě mrzí, že budu plavat v osmé dráze, protože na trati zpátky dýchám na stranu, kde nikdo nepoplave. Tak to mě štve, ale s tím se prostě už nic neudělá. Bylo to hodně bolestivé. Oproti ránu jsem se asi snažila do toho jít, moc dobře jsem se necítila, snad to zítra bude lepší,“ řekla Janíčková.
V semifinále byla stejně jako v rozplavbách nejrychlejší dvojnásobná mistryně světa Marrit Steenbergenová. Nizozemská favoritka podruhé během dne vylepšila rekord šampionátu, jenž má nyní hodnotu 52,44. Druhou Saru Curtisovou z Itálie za sebou nechala o půl sekundy. Finále s dvěma českými reprezentantkami se poplave v úterý v 18:42.
Šampionát potrvá do neděle. Seemanová v Paříži sází zejména na kraulařskou dvoustovku, v níž bude útočit na třetí evropský titul. Před dvěma lety v Bělehradě získala česká výprava rekordních sedm medailí, z toho čtyři Seemanová, ale tehdy byla v olympijském roce značně oslabená konkurence. Nyní je startovní pole o poznání nabitější.
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži:
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži:
Finále:
Muži:
400 m pol. záv.: 1. Borodin (Rus.) 4:08,17, 2. Razzetti (It.) 4:10,40, 3. Litchfield (Brit.) 4:11,58, ...v rozplavbách 13. Judickij (ČR) 4:18,83.
4x200 m v. zp.: 1. Británie (Richards, McMillan, Guy, Scott) 7:01,52, 2. Francie 7:02,23, 3. Německo 7:02,28.
Ženy:
4x200 m v. zp.: 1. Británie (Colbertová, Woodová, Schlosshanová, Andersonová) 7:45,93, 2. Maďarsko 7:49,09, 3. Rusko 7:49,13.
Semifinále s českou účastí:
Muži:
50 m mot.: 1. Korněv (Rus.) 22,36, ...v rozplavbách 23. Slavík (ČR) 23,43.
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Steenbergenová (Niz.) 52,44, ...5. Seemanová 53,52, 8. Janíčková (obě ČR) 53,62.