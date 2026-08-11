Čejka s Knedlou jsou na ME v semifinále znakařské dvoustovky

Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judickij vypadl v rozplavbě stejně jako Daryna Nabojčenko na motýlkářské padesátce a Jakub Jan Krischke na kraulařské stovce.
Český rekordman na znakařské dvoustovce Čejka obsadil časem 1:56,11 osmé místo, za nejrychlejším Francouzem Nathanem Muratorym zaostal o 1,24 sekundy. Knedla byl o více než sekundu pomalejší než Čejka a skončil patnáctý. Semifinále začne krátce po 19. hodině.
Loni na světovém šampionátu v Singapuru Čejka vybojoval 6. místo v českém rekordu 1:55,37. V prosinci pak na této trati získal evropský bronz v krátkém bazénu. Tehdy v Lublinu byl na pódiu i Knedla se stříbrem z padesátky. Dnes se potkali ve druhé ze čtyř rozplaveb.
Čejka ji označil za dobrou, byť byl trochu nervózní. „Jsem rád, že se mi plavalo dobře, že se mi to povedlo, s časem jsem na ráno spokojený a teď už se jenom budu připravovat a těšit na odpoledne. Všichni kluci tady plavou docela rychle, takže se těším, že to bude dobrý závod. Budu se snažit držet se od začátku vepředu a nějak si zazávodit a být co nejdřív na stěně,“ řekl v tiskové zprávě svazu.
Pro Knedlu naopak není dvoustovka hlavní trať, nicméně si vylepšil časem 1:57,15 o více než dvě sekundy osobní rekord. „Jsem velice spokojen, jelikož mi zase vyšlo to, co mi vyšlo rok zpátky nebo dva v Londýně, kdy jsem vlastně první padesátku rozjel velmi lehce a potom jsem stupňoval prostřední stovku, abych potom dokázal finišovat i poslední padesátku. To se podařilo, dal jsem si osobák, takže bych řekl, že super kvalitní čas,“ hodnotil.
Nabojčenko dohmátla na nejkratší motýlkářské trati v čase 26,52, k semifinále jí z 23. místa scházelo 13 setin. Judickij i Krischke měli k postupu daleko.
Ve večerním bloku se kromě Čejky s Knedlou představí i Barbora Seemanová a Barbora Janíčková ve finále na 100 metrů volný způsob. Na stejné trati obsadily na minulém šampionátu první dvě místa.
Program vysílání ME v plavání
Program vysílání ME v plavání
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Úterý 11. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m znak, Ž – finále
18:37 – 50 m motýlek, M – finále
18:42 –100 m volný způsob, Ž – finále (Janíčková, Seemanová)
18:48 – 100 m prsa, M – finále
18:54 – 100 m prsa, Ž – semifinále
19:03 – 200 m znak, M – semifinále (Čejka, Knedla)
19:25 – 50 m motýlek, Ž – semifinále
19:32 – 100 m volný způsob, M – semifinále
19:53 – 800 m volný způsob, Ž – finále
20:06 – 4x100 m polohový závod, mix – finále
Středa 12. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m volný způsob, Ž – semifinále
18:40 – 200 m znak, M – finále
18:47 – 50 m motýlek, Ž – finále
18:52 – 100 m volný způsob, M – finále
18:58 – 100 m prsa, Ž – finále
19:04 – 200 m prsa, M – semifinále
19:26 – 50 m znak, Ž – semifinále
19:33 – 100 m motýlek, M – semifinále
19:54 – 400 m polohový závod, Ž – finále
20:03 – 800 m volný způsob, M – finále
20:16 – 4x100 m volný způsob, Ž – finále
Čtvrtek 13. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 100 m motýlek, M – finále
18:36 – 50 m znak, Ž – finále
18:41 – 200 m volný způsob, M – semifinále
18:51 – 100 m motýlek, Ž – semifinále
19:00 – 50 m znak, M – semifinále
19:07 – 200 m prsa, Ž – semifinále
19:29 – 200 m prsa, M – finále
19:36 – 200 m volný způsob, Ž – finále
19:44 – 4x100 m volný způsob, M – finále
Pátek 14. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 100 m motýlek, Ž – finále
18:36 – 200 m volný způsob, M – finále
18:43 – 200 m prsa, Ž – finále
18:50 – 100 m znak, Ž – semifinále
18:59 – 50 m prsa, M – semifinále
19:18 – 50 m volný způsob, Ž – semifinále
19:25 – 200 m motýlek, M – semifinále
19:35 – 200 m polohový závod, Ž – semifinále
19:51 – 50 m znak, M – finále
19:56 – 1500 m volný způsob, Ž – finále
20:16 – 4x100 m volný způsob, mix – finále
Sobota 15. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m motýlek, M – finále
18:37 – 50 m volný způsob, Ž – finále
18:42 – 50 m prsa, M – finále
18:47 – 200 m polohový závod, Ž – finále
18:54 – 50 m volný způsob, M – semifinále
19:01 – 50 m prsa, Ž – semifinále
19:20 – 1500 m volný způsob, M – finále
19:52 – 200 m motýlek, Ž – semifinále
20:02 – 200 m polohový závod, M – semifinále
20:12 – 100 m znak, Ž – finále
20:18 – 100 m znak, M – semifinále
20:47 – 4x200 m volný způsob, mix – finále
Neděle 16. 8.
18:15 finálový blok
50 m volný způsob, M – finále
50 m prsa, Ž – finále
200 m polohový závod, M – finále
200 m motýlek, Ž – finále
100 m znak, M – finále
400 m volný způsob, Ž – finále
400 m volný způsob, M – finále
4x100 m polohový závod, Ž – finále
4x100 m polohový závod, M – finále