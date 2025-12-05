Kristýna Horská doplavala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu čtvrtá na 200 metrů prsa. Těsně pod stupni vítězů zůstal i znakař Miroslav Knedla na 100 metrů znak.
Horská a Knedla vybojovali v Lublinu čtvrtá místa, Janíčková je ve druhém finále
Horskou od obhajoby bronzu dělilo 14 setin sekundy. Dohmátla v čase 2:19,44 minuty, což bylo o devatenáct setin rychlejší než při jejím předloňském třetím místě v Otopeni. Knedla zaostal za bronzem výkonem 49,93 o 25 setin. Druhý český zástupce v tomto finále Jan Čejka skončil osmý.
Osmadvacetiletá Horská byla ve vyrovnaném finále v kontaktu s medailovými pozicemi. Na mezičasech po 150 a 175 metrech obracela jako třetí, ale v závěrečné pětadvacítce ji v sousední první dráze předstihla Litevka Kotryna Teterevkovová. Vyhrála Němka Anna Elendtová, která výkonem 2:18,16 nechala o 74 setin za sebou Britku Angharad Evansovou.
„Vím, že mi bohužel nevyšla jedna obrátka, kde jsem se fakt skoro zastavila. Takže tam si myslím, že jsem ztratila těch cenných pár setin, které mě stály třetí příčku. Ale jinak si myslím, že závod byl povedený, ale bohužel je to smolné čtvrté místo. Samozřejmě je to skvělý výsledek, ale přece jenom čtvrté místo je nejvíc bolestivé, takže mám smíšené pocity,“ uvedla Horská.
Dvacetiletý Knedla se i ve svém třetím vystoupení na znakařské stovce dostal pod 50 sekund, což byla hranice, po jejímž překonání před šampionátem toužil. Plaval o třináct setin pomaleji než ve čtvrtečním semifinále a na první seniorskou medaili si musí ještě počkat. Po páté příčce v polohovém závodě na 100 metrů tentokrát skončil čtvrtý.
„Finále bylo náročné, hodně to bolelo, ale hezké čtvrté místo a tím můj nejlepší výsledek, Takže sice nejsem úplně spokojený, ale závod to byl docela fajn. Až ke konci, když jsem se tak moc snažil, tak už jsem potom nemohl ani kopat. Bohužel to na medaili nevyšlo, ale co se dá dělat,“ řekl Knedla. Ještě ho o víkendu čeká padesátka, do níž před ME vkládal největší naděje.
Jedinou medailí české výpravy tak zůstává Čejkův bronz na 200 metrů znak. Čejka už má svou hlavní disciplínu za sebou. Ve finále stovky byl o 23 setin pomalejší než při svém osobním rekordu v semifinále a dohmátl jako osmý. Vyhrál Ital Thomas Ceccon (49,29) před Francouzem Mewenem Tomacem (49,46) a Britem Oliverem Morganem (49,68).
Už podruhé na tomto šampionátu svedli mimořádně těsný souboj Švýcar Noe Ponti a Francouz Maxime Grousset. Zatímco ve čtvrtečním polohovém závodě na 100 metrů triumfoval Ponti o setinu před Groussetem, tentokrát mu to Francouz stejným minimálním rozdílem vrátil na stovce motýlek.
Barbora Janíčková si po úspěchu v polohovce na 100 metrů zajistila v Lublinu druhé finále. V semifinále kraulařské stovky si zlepšila osobní rekord o více než půlsekundu na 52,14 a do boje o medaili se dostala ze šesté příčky. „Jsem hrozně ráda, jelo se mi tisíckrát líp než ráno. Myslím si, že tam jsou ještě nějaké rezervy, ale uvidíme. Cítila jsem se fakt dobře. Je to tady extrémně rychlé, ale to jsme čekali. Jsem ráda, že se mi to povedlo,“ radovala se.
Na finále polohového závodu na 200 metrů naopak nedosáhl ani jeden z dvojice českých zástupců. Jakub Bursa v semifinále časem 1:55,01 zaostal o 22 setin za svým čerstvým českým rekordem z dopolední rozplavby a v semifinále skončil na první nepostupové deváté pozici. Na účast ve finále by musel plavat o 29 setin rychleji. Znakař Čejka, pro něhož je polohovka na 200 metrů doplňkovou disciplínou, byl o čtyři desetiny pomalejší než dopoledne a výkonem 1:56,23 se zařadil na 14. místo.