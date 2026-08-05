Plavání

Gracík se ME v Paříži nezúčastní, zastavilo ho zranění


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Daniel Gracík přijde o mistrovství Evropy v Paříži kvůli blíže nespecifikovanému zranění. Jednadvacetiletý plavec měl ve francouzské metropoli obhajovat bronz na trati 50 metrů motýlek z předchozího šampionátu v Bělehradě. Přímé přenosy z mistrovství Evropy sledujte od pondělí 10. srpna na ČT sport a ČT sport Plus.

Gracík měl patřit k oporám týmu, ale závažné zdravotní důvody mu účast znemožnily. „V pondělí podstoupil lékařské vyšetření a zpráva potvrzuje zranění, které Danielovi v současné době neumožňuje plnou sportovní zátěž a samozřejmě ani start na vrcholné mezinárodní akci. Úspěšný reprezentant nyní podstoupí léčbu a věří, že na další sezonu bude připraven,“ uvedl svaz.

Před dvěma lety v Bělehradě se Gracík postaral o jednu ze sedmi českých medailí na mimořádně úspěšném šampionátu, který před olympijskými hrami někteří elitní evropští plavci vynechali.

Pak Gracík startoval i pod pěti kruhy v Paříži, takže se mohl do francouzské metropole vrátit na další vrcholnou akci. Vedle padesátky motýlek byl přihlášený také na 100 metrů volný způsob.

V bazénovém plavání, které začne v pondělí, by se po jeho odstoupení mělo na ME představit deset českých reprezentantů v čele s trojnásobnou evropskou šampionkou Barborou Seemanovou.

Program vysílání ME v plavání

Přímé přenosy nabízí ČT sport. Kompletní finálové bloky sledujte na ČT sport Plus.

Pondělí 10. 8.                                                           
18:10 finálový blok        

Úterý 11. 8.                                                                      
18:10 finálový blok        

Středa 12. 8.                                                                    
18:10 finálový blok        

Čtvrtek 13. 8.                                                                   
18:10 finálový blok        

Pátek 14. 8.                                                                      
18:15 finálový blok        

Sobota 15. 8.                                                                   
18:15 finálový blok        

Neděle 16. 8.                                                                   
18:15 finálový blok     

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