Gracík se ME v Paříži nezúčastní, zastavilo ho zranění

Daniel Gracík přijde o mistrovství Evropy v Paříži kvůli blíže nespecifikovanému zranění. Jednadvacetiletý plavec měl ve francouzské metropoli obhajovat bronz na trati 50 metrů motýlek z předchozího šampionátu v Bělehradě. Přímé přenosy z mistrovství Evropy sledujte od pondělí 10. srpna na ČT sport a ČT sport Plus.
Gracík měl patřit k oporám týmu, ale závažné zdravotní důvody mu účast znemožnily. „V pondělí podstoupil lékařské vyšetření a zpráva potvrzuje zranění, které Danielovi v současné době neumožňuje plnou sportovní zátěž a samozřejmě ani start na vrcholné mezinárodní akci. Úspěšný reprezentant nyní podstoupí léčbu a věří, že na další sezonu bude připraven,“ uvedl svaz.
Před dvěma lety v Bělehradě se Gracík postaral o jednu ze sedmi českých medailí na mimořádně úspěšném šampionátu, který před olympijskými hrami někteří elitní evropští plavci vynechali.
Pak Gracík startoval i pod pěti kruhy v Paříži, takže se mohl do francouzské metropole vrátit na další vrcholnou akci. Vedle padesátky motýlek byl přihlášený také na 100 metrů volný způsob.
V bazénovém plavání, které začne v pondělí, by se po jeho odstoupení mělo na ME představit deset českých reprezentantů v čele s trojnásobnou evropskou šampionkou Barborou Seemanovou.
Program vysílání ME v plavání
Program vysílání ME v plavání
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Pondělí 10. 8.
18:10 finálový blok
Úterý 11. 8.
18:10 finálový blok
Středa 12. 8.
18:10 finálový blok
Čtvrtek 13. 8.
18:10 finálový blok
Pátek 14. 8.
18:15 finálový blok
Sobota 15. 8.
18:15 finálový blok
Neděle 16. 8.
18:15 finálový blok