Straka doplaval v Seině osmnáctý, Knedla pošilhává po medaili

Martin Straka skončil ze čtyř českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Floriana Wellbrocka ztratil minutu a necelé čtyři desetiny, Denis Borovka dohmátl hned za ním. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku, Alena Benešová závod v Paříži nedokončila. Bazénoví plavci vstoupí do mistrovství Evropy v pondělí, přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus. Skvělou formu z americké univerzitní soutěže i nedávného mistrovství republiky bude chtít potvrdit mimo jiné znakař Miroslav Knedla.
Pětadvacetiletý Straka se vrátil do Seiny po dvou letech od olympijských her, na nichž byl tehdy dvacátý s odstupem sedmi minut. V závěru úterního závodu už nestačil rychlému tempu. Pole totiž roztrhal nástupem Maďar David Betlehem po osmi kilometrech, vedení však do cíle neudržel a aktuální mistr světa Wellbrock se před něj dostal.
„Samozřejmě, mohlo z toho být trošku lepší umístění, kdybych dokázal finišovat s druhým balíkem, ale i tak si myslím, že to bylo super. Myslím si, že ztráta kolem minuty je super,“ řekl Straka. Závod žen vyhrála Italka Ginevra Taddeucciová.
Sedmnáctiletá česká skokanka do vody Tereza Jelínková v kvalifikaci z třímetrového prkna obsadila 20. pozici, do finále prošlo dvanáct závodnic. O čtyři roky starší synchronizovaná plavkyně Diana Čípová skončila v technickém sólu patnáctá.
Knedla cítí formu
Koncem května zaplaval Miroslav Knedla na své nejsilnější trati 50 metrů znak český rekord 24,43 a na republikovém šampionátu o měsíc později vybojoval celkem šest zlatých medailí.
„Dodalo mi to dost sebevědomí a potom jsem se vrátil do tréninkového cyklu, tak mne to nakoplo takhle se posouvat dál,“ uvedl stříbrný medailista z ME v krátkém bazénu.
Jednadvacetiletý plavec se po českém mistrovství vrátil do americké Indiany, kde studuje environmentální management a trénuje ve skupině padesáti plavců. „Oproti tomu, co jsme plavávali ve Zlíně, tak je to docela podobné až na to, že máme každý trénink náročnější, každý trénink je výzva,“ zdůraznil Knedla.
Teď už ladí poslední detaily. „Když padne medaile, bude to super. Opravdu se těším, to je to nejdůležitější – si to užít. A samozřejmě předvést nějaké výsledky,“ dodal český reprezentant.