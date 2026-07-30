Na mistrovství Evropy se vydá 24 českých plavců

Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude Barbora Seemanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradě získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce. Přímé přenosy sledujte od pondělí 10. srpna na ČT sport a ČT sport Plus.
Seemanová poplave také smíšenou štafetu na 4x100 metrů volný způsob. V Paříži může startovat i v závodech na 50 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. V nominaci je také Barbora Janíčková, která předloni vybojovala na 100 metrů kraulem druhé místo za Seemanovou.
Obhajoba medaile čeká rovněž Daniela Gracíka na trati 50 metrů motýlek. Mezi jedenácti bazénovými plavci je i Daryna Nabojčenko, která loni získala bronz na 50 metrů motýlek na mistrovství Evropy do 23 let v Šamoríně. Na medaile z evropského šampionátu v krátkém bazénu zkusí navázat znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla.
V bazénových disciplínách se představí 12 českých závodníků včetně paraplavkyně Agáty Koupilové.
Především zkušenosti bude sbírat sedmnáctiletá skokanka do vody Tereza Jelínková, která předloni získala bronz na juniorském mistrovství světa.
Nominace na ME v plavání
Nominace na ME v plavání
Bazénové plavání: Barbora Janíčková, Daryna Nabojčenko, Barbora Seemanová, Jan Čejka, Daniel Gracík, Vojtěch Janeček, Michal Judickij, Jan Jurčík, Miroslav Knedla, Jakub Jan Krischke, Ondřej Slavík.
Paraplavání: Agáta Koupilová.
Dálkové plavání: Alena Benešová, Julie Pleskotová, Denis Borovka, Martin Straka.
Synchronizované plavání: Diana Čípová, Karolína Jetmarová, Barbora Kalvodová, Mariana Kudynová, Julie Lewczyszynová, Silvie Majerová, Sofie Schindlerová.
Skoky do vody: Tereza Jelínková.