Foltýn na evropském šampionátu juniorů vybojoval zlato na kraulařské padesátce

Plavec Jan Foltýn je juniorským mistrem Evropy na trati 50 metrů volný způsob. Své první zlato z mládežnických šampionátů získal v Mnichově s náskokem čtyř setin sekundy a vylepšil středeční stříbro na prsařské padesátce.
Osmnáctiletý Foltýn ve čtvrtek na kraulové trati vylepšil svůj vlastní seniorský český rekord na 22,03. Pro zlato si v pátek v Olympijském parku doplaval v čase 22,10. Zatímco po prsařském sprintu byl zklamaný, že mu uniklo zlato o tři setiny, tentokrát mohl nejcennější kov slavit s podobně těsným náskokem před Španělem Lucou Hoekem le Guenedalem.
Plavec plzeňské Slávie vybojoval už čtvrtou medaili na šampionátech a třetím stylem, loni získal na motýlkářské padesátce stříbro z MEJ a bronz z MSJ. Zlato na juniorském ME získal z českých plavců naposledy v roce 2023 Miroslav Knedla, který před třemi lety v Bělehradě triumfoval hned dvakrát.
Druhý český finalista Zdeněk Procházka obsadil sedmé místo, na vítězného krajana ztratil 49 setin sekundy.